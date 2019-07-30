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8月23日民間藝術節 65國聚呼和浩特

2019-07-30 02:08聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

第11屆中國國際民間藝術節將於2019年8月23日至28日在呼和浩特市舉辦。

中新社報導，中國國際民間藝術節創辦於1990年，是中國國務院批准的大型國際民間藝術交流活動，迄今已成功舉辦十屆。藝術節意在弘揚中華優秀傳統文化，交流各國民間藝術，多年來得到世界各國民間藝術團體的積極響應。

藝術節舉辦至今，已有來自五大洲65個國家的162個民間藝術團體共計3000多位外國藝術家來華參加表演，直接觀眾累計數百萬人。

本屆藝術節由中國文聯、內蒙古自治區人民政府主辦，呼和浩特市人民政府承辦，以「增進世界文明交流互鑒；弘揚一帶一路精神；促進中外民心相通，推動人類命運共同體建設」為主題，邀請13個國家的藝術團300多位藝術家來華。 中國文聯國際聯絡部主任董佔順說，本屆藝術節邀請的外國藝術團既涵蓋了五大洲，同時側重一帶一路沿線國家，如俄羅斯、蒙古國、伊朗、克羅地亞等。此外，藝術節特別邀請來自香港、澳門、台灣和呼和浩特市的青年舞者聯合組成“青春中華”街舞團，聯袂展示中華青年風采。

董佔順稱，藝術節國際影響不斷擴大，申請參加的外國藝術團體越來越多，本屆藝術節特別邀請烏茲別克、吐瓦魯、加納等國藝術團首次來華參演。他表示，總體來看，各國藝術團的音樂舞蹈節目風格迥異、特色鮮明，充分展示了世界民間藝術的豐富性、多樣性。

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