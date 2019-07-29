暗訪按摩店色情無碼播出 四川電視台道歉

2019-07-29 21:41 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



7月27日，四川廣播電視台新聞頻道晚間節目，播出該台記者暗訪按摩店存在色情服務現狀，並無碼播出令人難堪畫面。四川電視台新聞頻道廿九日發出道歉函稱，因審核不嚴，導致出現不當畫面，將全面整改。

據澎湃新聞，近日，四川電視台記者「暗訪」按摩店，卻因為各種原因，在播放新聞時出現了紕漏，惹來大陸網友的吐槽。

報導稱，從視頻內容來看，就算沒有那些「令人難堪」的畫面，這則新聞的質量也實在是讓人不敢恭維。人物對話、場景選擇、字幕顯示，無一不具有強烈的暗示性。這樣的表現形式，難免不讓人覺得，製作這則新聞到底是獲取按摩店及其周邊的真實信息，還是為了博眼球、搶流量？這個問題恐怕應該由製作方來回答，而公眾的心中也會有自己的判斷。

四川電視台新聞頻道在道歉函中稱，在製作編輯節目及審片過程中，由於編審人員責任心不強、疏忽 大意、審核不嚴，導致當時並未發現節目中的不當畫面。出現這樣的嚴重錯誤，難辭其咎，深感自責。