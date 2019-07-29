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五糧液花6年終於告贏九糧液 網友提醒：還有七糧液

2019-07-29 14:29世界日報 北京29日電

五糧液終於告贏「九糧液」 網友:「七糧液」怎辦？ (取材自每日經濟新聞報)
五糧液終於告贏「九糧液」 網友:「七糧液」怎辦？ (取材自每日經濟新聞報)
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歷時六年，五糧液控訴甘肅濱河食品工業（以下簡稱濱河集團）商標侵權案，經最高人民法院（以下簡稱最高法）再審判決，濱河集團生產、銷售「九糧液」、「九糧春」等產品的行為被認定侵犯了五糧液對「五糧液」、「五糧春」所享有的商標專用權，濱河集團須向五糧液賠償經濟損失900萬（人民幣，下同）。

每日經濟新聞報導，消息一出後，有不少網友紛紛留言，吐槽自己曾經見過「七糧液、雷碧、粵利粵、康帥博」等。

據報導，五糧液與濱河集團的商標糾紛源於多年前。2010年，五糧液集團打假辦公室發現市場上出現了諸多「N糧液」傍名牌產品，如：二糧液、三糧液、四糧液、六糧液、七糧液、八糧液、九糧液、十糧液等酒類產品。其中，甘肅濱河集團的「九糧液」、「九糧春」產品銷量較大。

2014年1月，北京一中院作出一審判決，判決認定濱河集團生產、銷售「九糧液」、「九糧春」酒產品的行為不侵害「五糧液」、「五糧春」商標權。五糧液上訴後，北京高院於2016年5月維持原判。五糧液集團向最高法申請再審，到今年5月底，最高法作出了認定「九糧液」、「九糧春」侵權的再審判決。

最高法公布的相關判決書顯示，判決濱河集團立即停止生產、銷售標有「九糧春」、「九糧液」文字或突出標有「九糧春」、「九糧液」文字的白酒商品；判決濱河集團共賠償五糧液900萬。

在與濱河集團的案件之前，五糧液也曾針對「七糧液」、「大午糧液」等商標狀告相關公司侵權，並獲得法院判決支持。

最高法審理後認為，濱河集團在產品瓶體及外包裝上突出使用「九糧液」「九糧春」等商標字樣，特別是「液」、「春」等字的書寫方式與五糧液的產品較相似。

最高法的判決書還指出，自2002年7月起，濱河集團就開始在第33類白酒等商品上申請註冊了「九糧液」、「九糧春」、「九糧醇」、「九糧王」等商標，與五糧液旗下的「五糧液」、「五糧春」、「五糧醇」、「五糧王」系列商標形式相同。

北京

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