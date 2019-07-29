發展進步30年！北京2022首辦冬奧 3年鋪好京張高鐵

2019-07-29 14:26 世界日報 北京29日電



一次進步30年！中國首辦冬奧 連高鐵都鋪好了 記者 林怡君／攝影 分享 facebook

北京2022年將首次舉辦冬奧，有26場館分布在北京、延慶和張家口這三個賽區，其中張家口主要的交通設施「京張高鐵」全線鋪張完畢，預計年底通車，加速當地近30年發展，以往北京至崇禮要開車三小時，現僅50分鐘便抵達，連周遭旅遊市場都打通了。

張家口奧體建設開發有限公司副總經理賈茂亭表示，與北京聯合舉辦冬奧帶動當地基礎建設，直接興起了崇禮未來30年變化。如果沒有舉辦此次冬奧會的話，可能30年也趕不上目前這神速般發展，尤其是高鐵與高速公路通訊部分。

中國2015年獲得冬奧主辦權，隔年就動工「京張高鐵」，三年時間鋪設完成，將在世界上首次實現時速350公里的自動駕駛，成世上第一條智慧化高速鐵路。同時，促進當地可觀的旅遊收入，因為從前冬天一旦積大雪，就會造成民眾無法開車前來，如今解決了這氣候問題。

「這個進度是非常驚人的」，賈茂亭自己也驚嘆張家口賽區建造速度，八個場館中有五個是競賽場館、三個非競賽場館。興建過程中，意外發現奧運村場館前有個遺址，考古研究團隊判定是800年的前金代皇家行宮，乾脆把歷史文化保留起來與冬奧結合在一起。

該賽區主要承擔滑雪和冬季兩項等比賽，此次建造了中國首座國家跳台滑雪中心命名為「雪如意」，外型就像中國傳統藝品的「如意」十分特別，而冬奧賽後的場館已規畫利用，例如冬奧村會成住宿接待團、國家越野滑雪中心改建成四季戶外體育公園等等。

實際走訪張家口賽區施工作業馬不停蹄進行中，冬奧村計畫2020年將交付北京，另外，提供民眾活動的太子城冰雪小鎮也預計明年全部完工，目前已有不少人前來騎山地自行越野車及搭纜車遊玩，夏季景色也格外美麗。