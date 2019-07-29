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全球規模最大3D列印建築群上海開建 預計年底完工

2019-07-29 00:05聯合報 記者林則宏╱即時報導

號稱是世界3D列印建築領航者的盈創建築科技（上海）有限公司28日宣布，該公司在上海張江高新區青浦園區以3D列印建築技術打造的全球規模最大3D列印建築群，總建築面積5萬平方公尺（約1.5萬坪）的七棟建築，預計今年底竣工，希望能藉此強化世人對3D列印建築的信心。

盈創公司董事長馬義和說，這批建築的列印材料不僅全回收自廢鋼渣、建築廢料，5萬平方公尺建築面積，更只需要九名工人、一部列印機在內的三部機械，一年內就能全部完工，較傳統建築工法可節省約三分之一的時間和成本。

聯合國貿易發展會議早前發布的《2018年技術與創新報告：利用前沿技術推進可持續發展》中，3D列印與大數據、物聯網、人工智能、生物科技和健康技術、可再生能源技術等，被列為人類未來發展最重要的前沿技術。

大陸這幾年也積極探索3D列印在各領域的應用，盈創被視為是在3D列印建築最具代表性的企業。根據公司官網介紹，盈創2002年成立以來，一直關注於3D列印建築及建築材料的研發、設計、生產、銷售，目前擁有151項相關專利。

盈創28日在上海張江高新區青浦園區該項目首棟以3D列印興建至二層的建築內舉行記者會，宣布這項全球最大規模3D列印建築群將在今年內完工。

馬義和接受媒體聯訪時說，「3D列印技術走到今天，沒有我們不能打（印）的東西，不管你是幾十層，還是上百層，用傳統方法能建的，我們今天都能建。」

但考慮到民眾接受度問題，目前盈創在大陸的實際應用仍先從公車站、公共廁所等領域開始。2017年底，上海金山區楓涇已經推出3D列印公車站，上海濱江的綠化牆也是盈創的產品。

此次在張江高新區青浦園區政府支持下，盈創要在記者會所在地，打造全球最大的3D列印建築群，展示3D列印建築技術的最新具體成果。

馬義和說，受限於建築法規與標準，目前首棟建築一、二層的樑和樓板仍採傳統工法，僅牆面和柱子是以3D列印完成，但之後的三至五層將全採3D列印技術。他指出，盈創的終極顛覆將是，連鋼筋也要完全取代掉。馬義和並一再強調，3D列印建築「多快好省」的特點。

出席當天記者會的美國建築設計、建造公司ECOM中國區總裁鞠珩表示，3D列印應用在建築不只是材料的革新，在建築工法上也會引發諸多創新。但目前要全面推廣和應用最大障礙是，各國目前對於3D列印建築的標準仍未建立，至於是否能全面取代現有建築工藝，可能還需更多的論證。

馬義和在28日記者會中還發下豪語，盈創未來還將投入都市更新。他宣稱，盈創已有能力將老舊建築拆除後的建築廢棄物就地「變廢為寶」，現場直接分解後轉換為新建築的列印材料。

不過，馬義和並未進一步說明，如何將種類繁雜的建築廢棄物轉化為3D列印建築材料，及以建築廢棄物與鋼渣為原料的建築物安全性如何。現場也未能提供媒體實際觀看，究竟如何靠一部3D列印機蓋出一棟建築。

盈創公司正在上海張江高新區青浦園區以3D列印建築技術打造的建築群，右邊首棟目前已...
盈創公司正在上海張江高新區青浦園區以3D列印建築技術打造的建築群，右邊首棟目前已經興建至二樓。特派記者林則宏／攝影
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這座展示用的公車站也是盈創最新成果之一。特派記者林則宏／攝影
這座展示用的公車站也是盈創最新成果之一。特派記者林則宏／攝影
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盈創公司董事長馬義和身旁的建築柱面模板，即是透過3D列印技術完成。特派記者林則宏...
盈創公司董事長馬義和身旁的建築柱面模板，即是透過3D列印技術完成。特派記者林則宏／攝影
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盈創公司董事長馬義和28日表示，該公司在上海張江高新區青浦園區以3D列印建築技術...
盈創公司董事長馬義和28日表示，該公司在上海張江高新區青浦園區以3D列印建築技術打造的全球規模最大3D列印建築群，預計今年底竣工。特派記者林則宏／攝影
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盈創公司在上海張江高新區青浦園區展示，以3D列印建築技術打造出的各式成品。特派記...
盈創公司在上海張江高新區青浦園區展示，以3D列印建築技術打造出的各式成品。特派記者林則宏／攝影
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