親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

離台第3近 漳州核電廠等待開工

2019-07-29 00:22聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中國大陸核電廠建設時隔3年再啟動。澎湃新聞報導，截至6月底，已有山東榮成、福建漳州和廣東太平嶺核電項目已經開工或核准開工。漳州核電廠建成後，將是距離台灣第3近的核電廠。

中國核電廠建設時隔3年再啟動。圖為廣西防城港核電二期工程3號機組穹頂吊裝現場。 ...
中國核電廠建設時隔3年再啟動。圖為廣西防城港核電二期工程3號機組穹頂吊裝現場。 中新社
分享

中國國家能源局發展規劃司司長李福龍25日在新聞發布會上表示，以核島澆灌首罐混凝土為標準，山東榮成項目已開工建設，福建漳州、廣東太平嶺核電項目則已獲核准，但尚未正式開工建設。

中國核能電力股份有限公司26日也公告，中核集團中國核電漳州核電項目已獲得核准。中國核電子公司中核國電漳州能源有限公司作為漳州核電項目（1、2號機組）的業主，負責投資、建設及運行管理。

公告說，目前，工程現場「四通一平」等準備工作已完成，施工前準備工作正在有序推進，正在等待國家核安全局頒發建造許可證。

澎湃新聞報導說，大陸2015年核准8台新建核電機組後，2016年沒有核准新的核電項目，2017年內唯一開工的項目是中核集團位於福建省霞浦縣的示範快堆工程。如今有新的常規核電機組獲批，代表3年來「零核准」已按下重啟鍵。

等待正式開工的福建漳州一期、廣東太平嶺一期共4台機組都採用中國研發的「華龍一號」3代核電技術，這4台機組，將成為中核集團與中廣核集團「華龍一號」技術融合後的首堆工程。

根據中國核能協會統計，截至今年3月31日，中國投入商業運行的核電機組共45台。

從大陸鄰近台灣核電廠分布圖上看，離台灣最近的核電廠為福清核電廠，距離苗栗通霄162公里；其次為福建寧德核電廠，距離台灣229公里。漳州核電預定地為福建省漳州市雲霄縣境內，建成後將是距離台灣第3近的核電廠。

核電福建

相關新聞

全球規模最大3D列印建築群上海開建 預計年底完工

2019-07-29 00:05

從景德鎮到德國梅森 「瓷韻雙城」 跨時空對話

2019-07-29 00:26

陸無人壓路機施工 手機就能指揮

2019-07-29 00:23

9月14日上海旅遊節 25國創視聽饗宴

2019-07-29 00:22

廣東韶關始興 將成縣級森林城市

2019-07-29 00:22

田東芒果節 吸睛又吸金

2019-07-29 00:22

江西上饒／婺源三雕 徽派建築最精彩藝術亮點

2019-07-29 00:13

江西上饒／上饒美味 餘干辣椒炒肉 燈盞粿

2019-07-29 00:13

江西上饒／古村風情 著名五桂堂老宅

2019-07-29 00:12

江西上饒／篁嶺晒秋 大地藝術唯美如畫

2019-07-29 00:10

不只蓋比賽場館！陸首辦冬奧連高鐵都鋪好了 一次進步30年

2019-07-28 20:48

緝毒劇主角原型 曾破亞洲第一毒品案警官被查

2019-07-28 19:41

評論劉強東明州事件遭索賠300萬 貼文網友：不後悔

2019-07-28 19:41

嫦娥四號甦醒 進入第八月晝工作期

2019-07-28 19:31

內蒙1市10官落馬 副市長與小17歲情婦交往11年

2019-07-28 19:31

四川綿陽拆遷指揮部爆炸 20傷、1嫌犯被捕

2019-07-28 19:06

海洋科考重器 中國大洋號交付

2019-07-28 17:17

台灣女婿 牽起台藏青年牧區遊

2019-07-28 13:19

台灣女婿創社會企業 領藏族青年增加多元收入

2019-07-28 11:48

草原變現代都市 藏族牧牛青年陷經濟困境

2019-07-28 11:43

李鵬高規格告別式 評論：定性六四影射香港

2019-07-28 11:07

北京瞭望／為何北京人不吃全聚德

2019-07-28 00:09

李鵬29日追悼會 逃亡的小兒子特許回國奔喪

2019-07-27 15:46

澳媒揭露：澳洲10餘孔子學院 接受中國審查

2019-07-27 15:43

「旅英」熊貓遭電擊 中國網友怒喊「召回國寶」

2019-07-27 15:40

暗戀十年…酒後想看她一眼 老同學摸黑進屋

2019-07-27 15:38

孫小果案啟動再審 涉案者增至20人

2019-07-27 15:35

15歲少女月經沒來過 母親揭真相因錯「一件事」害慘

2019-07-27 14:56

徐曉冬代替大陸選手道歉：從武林上來說 館長做得沒錯

2019-07-27 12:12

「清明上河圖」宋朝活起來 數碼藝術再現香港

2019-07-27 10:01

廣東男童河邊玩耍 發現白堊紀晚期恐龍蛋化石

2019-07-27 09:14

母腦出血亡器捐救5人 兒寫信給受捐者：多帶我媽看這大千世界

2019-07-27 08:03

孫楊「藥」風波 國際頒獎台上「照」不住

2019-07-27 06:38

河北母6.5萬賣親生男嬰遭判囚4年 曾辯稱是買家好心救濟

2019-07-26 16:35

一箭雙星！大陸民營火箭首次發射成功

2019-07-26 15:32

中央傳將高規格追悼李鵬 習近平、江澤民可能出席

2019-07-26 14:24

中國金融界大醜聞！「商界花木蘭」羅靜涉吸金34億 閨密報警抓人

2019-07-26 14:23

C919第三架機轉場陝西閻良 開啟試飛任務

2019-07-26 14:21

出遊認出6千萬年前化石 小學生助博物館挖出11枚「恐龍蛋」

2019-07-26 13:36
看更多

熱門文章

反送中反黑警遊行 群眾包圍中聯辦

2019-07-28 18:55

積怨已久！港民怒火燒向北京 遷怒在港內地人

2019-07-28 16:14

不只蓋比賽場館！陸首辦冬奧連高鐵都鋪好了 一次進步30年

2019-07-28 20:48

港警：上環示威者暴力升級 多處縱火

2019-07-28 21:15

反送中／衝突現場驚見「解放軍帽」？官媒急澄清：舊款式已停用

2019-07-28 12:15

反送中／集會變自主遊行 示威者攻占金鐘道喊光復香港

2019-07-28 17:03

學者籲抗爭見好就收 「北京一旦動武 西方不會來救」

2019-07-28 16:15

一次抗爭一次撕裂...香港明天在哪？

2019-07-27 23:36

反送中／元朗衝突23傷2男嚴重 警發海綿彈共拘捕11人

2019-07-28 09:06

香港示威遊行未平 歐媒關注嚴重挑戰北京

2019-07-28 03:34

香港示威群眾佔據銅鑼灣 警方西環發射催淚彈

2019-07-28 19:27

發免稅財…特勤得學這群人 憑雙快腿就能闖關海捞

2019-07-28 11:00

反送中／港城大電台記者中催淚彈三級燒傷 擬向警索償

2019-07-28 10:47

港警發射催淚彈加速清場 上環有示威者流血倒地

2019-07-28 20:41

反送中╱怒吼「黑警可恥」！遮打集會人潮往灣仔前進

2019-07-28 16:01

李鵬高規格告別式 評論：定性六四影射香港

2019-07-28 11:07

回應香港局勢 北京國新辦29日舉行記者會　

2019-07-28 20:10

反送中／當元朗黑夜不再是電影情節

2019-07-28 11:04

反送中／8男女港鐵車廂持伸縮棍 涉藏攻擊性武器被捕

2019-07-28 12:35

元朗遊行申請人鍾健平被捕 晚上遭押回住所搜查

2019-07-28 22:39

反送中／抗爭浪潮下 林鄭喊話年輕人：把目光放遠

2019-07-28 13:51

反送中停不了 港島西區入夜陷游擊戰

2019-07-28 22:44

反送中／申請「光復元朗」遊行失敗 發起人被帶走調查

2019-07-28 14:24

恐最後一次合法 反送中擠爆遮打花園自主遊行

2019-07-28 16:35

港警第二階段驅離示威民眾 若拒絕離開將拘捕

2019-07-28 23:35

香港上環如戰場 警民嚴重衝突對扔催淚彈和磚頭

2019-07-28 22:57

澳門宣布：外港及氹仔往來香港上環渡輪暫停

2019-07-28 20:23

反送中／抗議警方開槍驅散 港民遮打集會追究責任

2019-07-28 15:06

草原變現代都市 藏族牧牛青年陷經濟困境

2019-07-28 11:43

反送中／警方駁回今日遊行申請 中聯辦外架設水馬警戒

2019-07-28 09:38

反送中／元朗23傷 蔡適應：以香港為鑑 守護台灣民主自由

2019-07-28 10:38

香港危機！歐媒認北京受嚴重挑戰

2019-07-28 16:11

撇中聯辦 反送中港人突襲遊行至銅鑼灣

2019-07-28 17:46

憂再被蛋洗漆攻 中聯辦「中共國徽」加裝保護膠板

2019-07-28 14:32

特派員在現場／中國特色 壓垮外資零售業

2019-07-28 00:36

示威者永安對開天橋上擲路牌 警再放催淚彈

2019-07-28 22:57

港警在西環多處清場 施放多枚催淚彈

2019-07-28 19:38

中環集會變遊行 示威者包圍警察總部

2019-07-28 17:20

香港民眾遮打花園集會 若上環有集會也支持

2019-07-28 15:45

台灣女婿創社會企業 領藏族青年增加多元收入

2019-07-28 11:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top