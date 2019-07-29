離台第3近 漳州核電廠等待開工

2019-07-29 00:22 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國大陸核電廠建設時隔3年再啟動。澎湃新聞報導，截至6月底，已有山東榮成、福建漳州和廣東太平嶺核電項目已經開工或核准開工。漳州核電廠建成後，將是距離台灣第3近的核電廠。 中國核電廠建設時隔3年再啟動。圖為廣西防城港核電二期工程3號機組穹頂吊裝現場。 中新社 分享 facebook

中國國家能源局發展規劃司司長李福龍25日在新聞發布會上表示，以核島澆灌首罐混凝土為標準，山東榮成項目已開工建設，福建漳州、廣東太平嶺核電項目則已獲核准，但尚未正式開工建設。

中國核能電力股份有限公司26日也公告，中核集團中國核電漳州核電項目已獲得核准。中國核電子公司中核國電漳州能源有限公司作為漳州核電項目（1、2號機組）的業主，負責投資、建設及運行管理。

公告說，目前，工程現場「四通一平」等準備工作已完成，施工前準備工作正在有序推進，正在等待國家核安全局頒發建造許可證。

澎湃新聞報導說，大陸2015年核准8台新建核電機組後，2016年沒有核准新的核電項目，2017年內唯一開工的項目是中核集團位於福建省霞浦縣的示範快堆工程。如今有新的常規核電機組獲批，代表3年來「零核准」已按下重啟鍵。

等待正式開工的福建漳州一期、廣東太平嶺一期共4台機組都採用中國研發的「華龍一號」3代核電技術，這4台機組，將成為中核集團與中廣核集團「華龍一號」技術融合後的首堆工程。

根據中國核能協會統計，截至今年3月31日，中國投入商業運行的核電機組共45台。

從大陸鄰近台灣核電廠分布圖上看，離台灣最近的核電廠為福清核電廠，距離苗栗通霄162公里；其次為福建寧德核電廠，距離台灣229公里。漳州核電預定地為福建省漳州市雲霄縣境內，建成後將是距離台灣第3近的核電廠。