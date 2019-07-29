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9月14日上海旅遊節 25國創視聽饗宴

2019-07-29 00:22聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

2019年上海旅遊節將於9月14日至10月6日舉行，將推出100項特色活動，讓更多中外民眾參與到這一年度國際性盛會中，共享美好生活與歡樂時光。

新華社報導，上海旅遊節組委會表示，來自世界25個國家和地區的33支表演團隊、25輛展現中外知名旅遊目的地風采的主題花車將參加上海旅遊節開幕式暨開幕大巡遊活動，為中外觀眾帶來「視聽饗宴」。

今年上海旅遊節前後的100項特色活動中，多項品牌活動將升級。如在長三角一體化方面，上海將推出「長三角一體化文旅集市」，推動各省市聯合打造世界級高品質旅遊目的地；在打響上海「四大品牌」方面，更多商旅文聯動活動將聚焦消費新亮點——「夜經濟」；圍繞「閱讀上海」主題，上海將開放200餘家可參觀的優秀歷史建築；圍繞「樂遊浦江」主題，上海推水路聯動新產品、優化黃浦江遊覽線路。

主要景區的限時半價活動一直是上海旅遊節的「傳統福利」。今年組委會將組織星級賓館、中高端民宿、特色小鎮等加入惠民活動，聯合公共文化場所、博物館、美術館等開展文旅惠民活動。

以旅遊節為契機，上海將推動建立「一帶一路」友城旅遊聯合推廣網路，並通過在滬舉辦「一帶一路」民俗文化展、組織「一帶一路」沿線國家表演團隊在熱門景區連日獻演等，讓更多遊客領略「一帶一路」沿線風情。

為讓外國遊客深度了解中國文化，上海將舉辦「上海國際家庭日」嘉年華、「弄堂風情遊」等相當一部分為外國遊客、國際社區居民、國際學校學生等特別設計的體驗活動。

創辦於1990年的上海旅遊節已步入第30年。這項日益國際化的旅遊節慶活動在2018年共吸引1275萬中外遊客參與。

上海一帶一路歷史建築

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