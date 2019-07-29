陸無人壓路機施工 手機就能指揮

2019-07-29 00:23 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／綜合報導



經過長達1年的試驗改進，由川交路橋與清華大學聯合研發的6台鋼輪和膠輪無人駕駛壓路機機群聯動作業試驗，在四川德陽的廣漢市進行。這種無人壓路機機群作業的模式，在大陸尚屬首創。 德陽廣漢市進行無人壓路機機群聯動作業，這種模式在大陸屬首創。 圖／本報四川德陽傳真 分享 facebook

在試驗現場，試驗開始後，隨著指令發出，數台無人駕駛壓路機按照事先編好的程式開始作業。本次試驗完全按照施工現場瀝青路面碾壓規範進行，1名操作人員通過智慧手機，遠端指揮多台無人駕駛壓路機聯動作業，碾壓軌跡精確控制在2－3釐米，實現了路面碾壓施工現場的無人化。

據介紹，無人駕駛壓路機機群是通過衛星系統、基站定位元系統和攤鋪機、壓路機共同組成的。移動基站對無人駕駛壓路機機群進行定位，攤鋪機對機群進行導航，壓路機上的微波通訊天線和衛星定位系統進行定位，從而實現無人聯動作業。

無人壓路機可以自動規劃最優路徑，通過導航感測器保持設定位置、航向和車輪轉角精準執行，進行自動導航、自動行駛、自動碾壓和自動轉向。此外，即使是在沒有衛星信號的封閉隧道內，通過施工區域採集系統採集施工軌跡、再加上移動基站的運用，無人駕駛壓路機機群也能進行施工。

該技術的成功研發，能夠實現多台壓路機對不斷延伸的瀝青混凝土路面進行碾壓，減少操作人員、節約人工成本，同時減少人員長時間在有毒有害的施工環境工作，降低職業病危害風險。