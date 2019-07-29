從景德鎮到德國梅森 「瓷韻雙城」 跨時空對話

2019-07-29 00:26 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「白色金子．東西瓷都—從景德鎮到梅森瓷器大展」近日已在上海市歷史博物館拉開帷幕。百餘件瓷器精品作為東西方文化互鑒和經貿交流的見證，在此講述著東西方卓越瓷器的發展歷程。 「白色金子．東西瓷都—從景德鎮到梅森瓷器大展」正在上海市歷史博物館展出。 中新社 分享 facebook

中新社報導，陶瓷是中國的重大發明，是世界認識中華文化的重要載體。中國景德鎮和德國梅森「因瓷結緣」，被稱為「瓷韻雙城」。景德鎮千年窯火不熄，所產瓷器因色白如玉、價格昂貴被認為「身價勝金銀」，世界上主要陶瓷生產國都曾借鑒學習過其製瓷工藝；梅森是歐洲制瓷工業的發源地，其瓷器的研製和燒造亦受景德鎮瓷器的啟發和影響，代表了歐洲制瓷業的最高水平。

此次瓷器大展展示了中國景德鎮的精品瓷、中國外銷瓷中的典型器、日本瓷、德國梅森瓷器等精品瓷器共計75組136件。這些文物來自於中國、德國、日本3個國家6家博物館的館藏精品，包括雪球花茶杯、青花纏枝花紋梅瓶、五彩婦人紋剃鬚盤、中國人物陶塑等形式豐富的珍貴器物。

展覽以情境復原式陳列，將器物置於「克拉克瓷」、「騎兵換瓷器」、「伯特格爾與白色金子」三大故事場景，勾勒出300多年來中國與歐洲在碰撞、交流與融合中呈現出的多元文化，生動演繹了瓷器在世界的發展簡史。

上海市歷史博物館館長胡江表示，文明如水，潤物無聲，各個時間段的瓷器都有發展，各個空間的瓷器都有聯動，亞洲與歐洲在瓷器發展的路上和而不同、共同發展，希望通過瓷器，打造一個國際博物館文化交流的平台，把博物館之間的合作、文化旅遊的融合推向一個高潮。