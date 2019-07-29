江西上饒／篁嶺晒秋 大地藝術唯美如畫

2019-07-29 00:10 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／江西上饒報導



江西上饒市轄下的婺源縣，位於江西東北部，是徽州文化的發祥地之一。而其境內江灣鎮石耳山脈的篁嶺景區，每到陽春三月，千畝梯田油菜花漫山遍野同時綻放，篁嶺被譽為「全球十大最美梯田」之一。除了油菜花，篁嶺另一令人驚艷的絕美景觀「篁嶺晒秋」，是「最美中國符號」。 綠意妝點下的篁嶺，寧靜祥和。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

篁嶺建村於明代中葉，有500多年歷史，是典型的山居村落，民居圍繞水口呈扇形梯狀錯落排布，梯田疊翠鋪綠，村莊聚氣巢雲，被稱為「梯雲人家」，有「中國最美鄉村」稱譽。景區有索道攬勝、村落天街訪古、梯田花海尋芳及鄉村民俗趣等遊覽區域，而以「篁嶺晒秋」最吸引遊客、畫家、攝影家，名氣最響亮。

在刀耕火種的原始農耕時代，作物收穫有了剩餘，先民便開始利用太陽光晒乾作物，然後貯藏起來。在山區，少有寬敞的平地晾晒作物，於是人們從平地拓展到空中，鑿窗在自家屋頂上支起晒盤，晾晒作物。春晒竹笋蕨菜，夏晒茄乾果蔬，秋晒辣椒皇菊，冬晒臘肉，四時晾晒不同的農作物，這種古老的生產生活方式，篁嶺為它起了一個詩意的名字－晒秋。 紅艷艷的辣椒，金黃色的皇菊，點亮篁嶺最美秋色。 圖／本報上饒傳真 分享 facebook

隨著農村城鎮的不斷推進，這種古老的農耕方式日漸消失；然而，篁嶺「晒秋」這一農俗景觀一直延續下來，而且從平凡到驚艷，成了畫家、攝影家追逐創造的素材，如今已成為婺源人心中的新座標，和「美麗鄉村，夢裡老家」的一個重要元素。為保護、傳承這一農俗，「篁嶺晒秋」現已列為縣級非物質文化遺產項目。 天街是篁嶺的「商業一條街」，兩邊商鋪林立。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

掛在山崖上的篁嶺古村，數百棟徽派民居在百公尺落差的坡面錯落排布。古村依照「天街九巷，三橋六井」布局建設。天街橫貫東西，九條巷道由天街分支，延展至村莊的各個角落。天街是篁嶺的「商業一條街」，兩邊充滿地方特色的商鋪林立，有民間藝人製作竹編用品，工藝畫傘，現場作畫等。在天街可以品嘗婺源小吃如蒸汽糕、清明果、梅乾菜扣肉燒餅、豆腐腦、臭豆腐，也可以品嘗自獵、自種、自養的天街農家宴。

「篁嶺晒秋」是景區標識性景觀。篁嶺村落的房屋結構特殊，農家一樓大門前臨大路，大門後是廳堂；戶戶二樓開後門，可到達更高處的另一大路；二樓前門攔腰上下砌牆，與屋外搭建的水平木頭架連成一體，用以晾晒農副產品，解決坡地建村、無平坦處晒農作物的問題。紅艷艷的辣椒，金黃色的皇菊，各色瓜果鋪晒在木架上，遠望色彩艷麗繽紛，有如大自然揮筆一畫的「大地藝術」。

每年六月六，是傳統的「洗晒節」，也是篁嶺的「晒秋節」。隨著果蔬成熟，篁嶺每年六月六「晒秋節」開始，到九月九「晒秋節」達到頂峰。結合立秋習俗，篁嶺古村表演儺舞、瓜果秀等農耕風俗，同時開啟晒秋展示，辣椒、夏菊、玉米、稻穀等農作物晒滿農家屋頂，將篁嶺點綴的繽紛亮麗，如詩如畫。