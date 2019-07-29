江西上饒／古村風情 著名五桂堂老宅

2019-07-29 00:12 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／江西上饒報導



婺源是當今中國古建築保存最多、最完好的地方之一，全縣有完好保存著明清時代的古祠堂113座，古府第28棟，古民宅36幢。篁嶺古村落中最有名的古宅建築「五桂堂」，是明代萬曆至崇禎年間的篁嶺人曹永護與曹希例父子祖宅，是徽派官家建築代表，高牆大院，規模大氣，十分醒目。 「五桂堂」是徽派官家建築代表 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

「五桂堂」前堂的一樓為客廳，木雕古樸，紋飾秀美。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

篁嶺古村的開村始祖姓曹，至今村裡大部分人的姓氏也是「曹」姓。「五桂堂」的原主人曹希例，是篁嶺曹氏家族的第五代傳人。曹希例四代都是單傳，但由於他們樂善好施，美德美名聞名鄉里。好心換來好報，後來，曹希例育有了5個兒子，27個孫子，曾孫、玄孫200多人。家族人口眾多，自然要建一座大院才行；取名「五桂堂」，是希望五個兒子能有所建樹。

「五桂堂」進門有院落和月牙形水池，水池的作用除了日常生活洗刷之外，也是蓄水防火必備。過了院子是「五桂堂」的前堂，典型的對朝堂結構，徽州四披山檐天井，一樓為客廳，主人平常在此會客讀書。古代住房講究，主人住在樓下東廂房後間，也就是所謂的老爺房，房前是公子房。二樓主要布置有小姐閨房與丫鬟房，小姐房內透著古樸與文氣，即便是現代，仍可感受到古代大戶人家小姐「庭院深深」的閨房生活。

搭配婺源的古文化氣息，婺源民宿建設的古色古香。來到婺源，白天登篁嶺看「晒秋」、遊古宅，夜晚住仿古宅民宿，看「夢裡老家」大型山水實景演出。

「夢裡老家」是以婺源歷史文化為背景，以真山真水為舞台，演繹徽商創富的艱辛歷程、堅貞不渝的愛情絕唱、科舉輝煌的的興盛和睦、淡泊歸隱的人生境界，是頗具水準的實景演出。