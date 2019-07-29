江西上饒／上饒美味 餘干辣椒炒肉 燈盞粿

2019-07-29 00:13 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／江西上饒報導



上饒餘干縣有一道名菜「餘干辣椒炒肉」，是「十大贛菜」之一，辣嘴不辣心、皮薄肉厚，是在江西大街小巷的大小餐館都可以吃到的一道佳餚。

餘干辣椒炒肉主料是五花肉與辣椒，而所用的辣椒為餘干縣當地特產辣椒。餘干辣椒又稱豐收辣、餘干小辣椒，是餘干縣的名優特產。由於余干縣洪家嘴鄉雙港村楓樹自然村所產的辣椒品質最好、最有名，因而得名「楓樹辣」。 餘干辣椒炒肉，十大贛菜之一。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

餘干辣椒在明清時期，被作為地方特產進貢朝廷。楓樹辣果實較小，具有肉厚、皮薄、肉質細嫩、味香、辛辣適中、營養豐富等特點，吃後略帶甜味。辣椒皮薄，無論是單獨做菜還是與其他食材搭配小炒，濃濃鮮辣味，開胃下飯。

上饒鉛山縣的特色小吃「燈盞粿」，因外形呈燈盞狀而得名。外皮由大米製成，中間夾新鮮香菇、鮮豬肉、黃豆芽、鮮竹筍等餡料，放入竹製小蒸籠中，用大火蒸半小時左右即可。色香味俱全，食後齒頰留香。 燈盞粿，鉛山縣特色小吃。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

這道小吃有來歷。鉛山縣的河口是交通要路，水路發達，商賈雲集，古有「買不完的漢口，裝不完的河口」之稱。相傳清代，在河口有家悅來米漿店，專賣米漿。有天，乾隆皇帝微服私訪，到了這店，吃了可口的米漿，就不想走了，準備吃住全在這，這可難倒店老闆江大松，店裡只賣米漿，沒賣飯菜主食，該如何招呼客人。老闆妹妹江小竹靈機一動，熬米漿，做成燈盞狀，再把店裡所有的菜做成餡料，配好拿去蒸。皇帝吃了大呼過癮，連聲問道：「這是什麼？怎麼這麼好吃！」江小竹想到東北盛行的米粿，依其形隨口答道：「燈盞粿。」皇帝說：「好！這個好吃，名字也好聽！」乾隆皇帝認可的燈盞粿，很快就流傳開來。