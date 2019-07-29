江西上饒／婺源三雕 徽派建築最精彩藝術亮點

2019-07-29 00:13 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／江西上饒報導



磚雕、木雕、石雕被稱為「婺源三雕」，是婺源傳統雕刻藝術，也是徽派建築最精彩的藝術亮點，已列入大陸第一批國家級非物質文化遺產名錄。

「婺源三雕」起源可追溯到唐代，明清時期徽商興起，「婺源三雕」依托徽派建築，達到鼎盛。在篁嶺古村從民居、官宅到祠堂、牌坊，處處雕飾著的三雕圖案。 婺源磚雕 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

婺源石雕：麒麟送寶。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

「婺源三雕」在徽派建築中各司其職。磚雕、石雕多用於門樓，木雕用於堂內。龍、人物、花鳥和幾何圖案等級森嚴，龍的等級最高，放在最中間、最高處，人物次之，花鳥器皿更次之，幾何圖案則是輔助性裝飾。在幾何圖案中，「萬」和「回」字紋用得較多。還有一個特徵是雕功藝術化。「婺源三雕」藝術不但圖案惟妙惟肖，引人入勝，而且刀功純熟，技藝已到了巧奪天工的藝術意境。雕者執刀有力，運刀自如，刀隨意至，意隨刀達，刀中有筆，相得益彰，體現了刀法與藝術的高度一致。

「婺源三雕」取材十分嚴格，磚一定要用本地產的水磨青磚，石則須用安徽的黔縣黑或浙江的青田石、淳安的茶青石，大木雕一定要用百年以上的楓、樟、柏、櫧等，細木雕則用紋理細密的楠、棗、楊、桃等。

磚雕的雕刻手法誇張、變形，一般是高浮雕，以增加濃重的裝飾性。由於磚質鬆脆，刀法多趨於簡練。磚雕的題材包括翎毛花卉、龍虎獅象、林園山水、戲劇人物等。明代的風格古拙樸素，頗像漢代的畫像石；清代則趨向於細膩的層次，布局像整幅的立軸、手卷般嚴謹。

木雕的題材廣泛，有人物、山水、花卉、禽獸、蟲魚、博古紋樣和書法等。婺源山區盛產木材，房子使用木料特別多，成了木雕藝人發揮聰明才智的用武之地。

石雕不及木雕與磚雕複雜，主要是動植物形象、書法和博古紋樣，博古紋樣常包括一些古董、花瓶、文房四寶以及天文儀器之類的器物。博古紋在明末清初應用較多，至於人物與山水則較為少見。在雕刻手法上，浮雕以淺層透雕與平面雕為主，圓雕整合趨勢明顯，刀法融合精緻與古樸大方。