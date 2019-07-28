評論劉強東明州事件遭索賠300萬 貼文網友：不後悔

2019-07-28 19:41 世界日報 中國新聞組／北京28日電



被劉強東起訴的網友「馬庫斯說」表示，不後悔發了微博。 取材自紅星新聞 分享 facebook 繼日前控告訊網雲計算董事長、微博大V趙盛燁惡意醜化抹黑，索賠300萬（人民幣，下同）後，京東集團董事局主席兼首席執行官劉強東近日又告微博帳號名為「馬庫斯說」的網友，並列出四大宗罪，指她發文內容對他及妻子章澤天「侮辱」、「誹謗」，索賠300萬。

紅星新聞報導，「馬庫斯說」日前收到劉強東的控訴，她說，從不後悔發了這些微博，並稱「劉強東不是在告我一個人，他是在告網上所有敢於發表評論的人。」

據報導，劉強東民事起訴狀的內容包含四個方面：一是該網友根據「明州事件」當事人jingyao的單方面陳述作為事實依據，編造細節惡意解讀；二是該網友使用「人品惡劣」、「強姦犯」等具有強烈侮辱性的言辭醜化劉強東；三是該網友在毫無依據的情況下，將劉強東塑造成自私自利「卑劣無恥」的企業家；四是惡意揣測劉強東的婚姻關係，形容章澤天為「花瓶和未來繼承人的培養皿」等。

微博帳號「馬庫斯說」的認證為「頭條文章作者、微博簽約自媒體」，粉絲約14萬。

報導稱，2018年11月20日至今，在眾多「馬庫斯說」發的微博中，提到「劉強東」的微博內容為31條； 2018年9月30日至今，提到「章澤天」的微博內容為3條，其中均包含部分純粹轉發的內容。

「馬庫斯說」表示，她生活在廈門，是一個公司的會計，月薪5000元左右，運營這個微博帳號，只是興趣而已。

她稱，劉強東「明州事件」發生後，自己第一時間關注到了，「根據網上披露的民事起訴書內容，美國警方公布的調查結果，美國警方透露的一些調查內容等，我寫了一篇微博，還原事發當晚的整個過程，這篇文章的轉發量有5萬多，大約兩、三天後我發現我的這篇文章被刪除了。」

報導指出，「馬庫斯說」表示從不後悔發了這些微博，「我只是感到內疚，為我的家人帶來這麼大的麻煩。」「馬庫斯說」與律師粗略估計，應訴劉強東，除了律師費用，還包含公證費、翻譯費等各方面費用共計約80萬左右，「我一個月收入5000的普通白領，怎麼一下子能拿出80萬來應訴劉強東？」目前有不少網友留言，願意捐錢幫助應訴。

起訴狀還可看到，劉強東索賠精神損害撫慰金100萬，經濟損失200萬，共計300萬。京東方面回應，此事是劉強東個人行為，京東方面不發表任何評價。

另據新浪科技報導，就劉強東涉性侵案，認證為訊網雲計算董事長的微博大V趙盛燁19日公布遭劉強東起訴的《民事起訴狀》，劉強東指控他惡意醜化抹黑，並索賠300萬。趙盛燁稱：「既然你槓上了我，那麼我奉陪到底。」