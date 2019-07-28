緝毒劇主角原型 曾破亞洲第一毒品案警官被查

2019-07-28 19:41 世界日報 中國新聞組／北京28日電



緝毒劇《忠魂》主角原型、曲靖市公安局前副局長尹大寶，涉嫌嚴重違紀違法。 取材自微博 分享 facebook 偵破亞洲第一毒品大案、至少是三齣劇集好警察原型的雲南曲靖市公安局前副局長尹大寶，涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀律審查和監察調查。

鳳凰網報導，尹大寶早年是曲靖地區羅平縣富樂公社桃源大隊知青，從1982年年底進入當地羅平縣公安局板橋派出所工作開始，其深耕當地警界37年。

尹大寶先後擔任曲靖市沾益縣政府副縣長、公安局黨委書記、局長及曲靖市宣威市政府副市長、公安局黨委書記、局長，主政沾益、宣威兩地警界多年後，其於2008年10月開始擔任曲靖市公安局黨委委員、副局長。

尹大寶在2017年5月改任曲靖市公安局調研員，直至此次被查。

據報導，尹大寶這名地級市副處級警官被查之所以引發關注，是因他昔日曾是一名「緝毒英雄」，還是多部電視連續劇的主角原型。《法律與生活》雜誌2008年報導，尹大寶曾偵破當年亞洲第一毒品大案，繳獲672.9公斤海洛因，劇集《公安局長3》正是以他為原型創作的。另一齣劇集《忠魂》中的「公安局副局長尹坤寶」的原型也是尹大寶。