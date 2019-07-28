內蒙1市10官落馬 副市長與小17歲情婦交往11年

2019-07-28 19:31 世界日報 中國新聞組／北京28日電



這市4年連落10名廳官 副市長與小17歲情婦交往11年 高淑芬 分享 facebook

據內蒙古自治區紀委監委消息，內蒙古自治區烏蘭察布市政協前副主席霍建設涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀律審查和監察調查。法制晚報微信公眾號「觀海解局」統計，18大至今，烏蘭察布市政壇至少已經有10名廳官被查，其中一名副市長與小17歲情婦交往11年。

「觀海解局」指出，霍建設今年66歲，內蒙古涼城縣人，大學學歷。公開資料顯示，他擔任過烏蘭察布盟集寧市委副書記、市長，烏蘭察布盟豐鎮市委書記，2004年4月任烏蘭察布市政協副主席。2013年1月，霍建設轉任烏蘭察布市政協副巡視員，2013年11月退休。退休6年後，霍建設落馬。

「觀海解局」注意到，18大至今，內蒙古烏蘭察布市政壇至少已經有10名廳官被查：包括政協前副主席肖萬壽、前副市長薛培明、前市長陶淑菊、市委書記王學豐、前副市長趙錦、市委前常委、集寧區委前書記楊國文、政協前主席常永福、人大常委會前副主任趙向紅、政協前副主席付湧泉及市政協前副主席霍建設。

2017年1月，內蒙古自治區政協經濟委員會專職副主任趙錦被查，他在2008年1月至2015年9月任烏蘭察布市副市長。紀委通報稱，他與三名女性進行權色、錢色交易等，2018年4月，趙錦獲刑11年。據媒體披露，目前，他的一名情人已被公開，比趙錦小17歲，且二人保持長達11年不正當兩性關係。