海洋科考重器 中國大洋號交付

2019-07-28 17:17 世界日報 中國新聞組／北京28日電



「大洋號」是中國首艘按照綠色化、信息化、模塊化、便捷化、舒適化、國際化原則設計建造的新型全球級綜合科考船。 取材自央視 分享 facebook

中國自主研製的4000噸級大洋綜合資源調查船—「大洋號」26日在廣州建成並交付至自然資源部。該船集多學科、多功能、多技術為一體，也是首艘獲得中國船級社頒發的Underwater Noise 3+1附加標誌的船舶，水下噪聲控制達到世界先進水平。

央視報導，大洋號其總長98.5米，型寬17.0米，型深8.8米，設計吃水5.5米，設計排水量4591.7噸，經濟航速12節，最大航速16.34節，定員60人，續航力14000海裡，自持力60天，全球無限航區，可在全球四大洋開展深海資源環境調查作業。該船由中船重工701所為主研究設計，中船黃埔文沖船舶公司建造。

該船是中國首艘採用「可變速柴油發電機-BPC直流母排電力推進系統和雙直葉槳推進器的集成方案」的船舶。該方案可使機組始終工作在最佳油耗點，具有噪音低、震動小、節能環保、供電質量高等優勢。

全船具有極佳的操控性能、良好的耐波性和抗風浪能力，可在4級海況開展ROV、深拖和海底鑽機等大型探測取樣設備收放及直升機懸停等作業，5級海況可進行停泊調查作業。

該船船底安裝有雙升降鰭和導流罩式聲納艙，甲板上下配備了先進便捷的作業支持系統和模塊化的綜合集裝箱系統，搭載著中國自主研製的國內首台4000米級電動纜控水下機器人（ROV）、6000米級自主水下機器人（AUV）、深海拖曳探測系統以及衛星遙感探測系統等一系列國際尖端的海洋調查設備，海上綜合實驗能力和信息化系統功能強大。