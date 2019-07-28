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發免稅財…特勤得學這群人 憑雙快腿就能闖關海捞

台灣女婿創社會企業 領藏族青年增加多元收入

2019-07-28 11:48聯合報 記者羅真╱即時報導

近四年夏天，超過三百台灣人踏上海拔四千米的中國青海省玉樹的巴塘草原，跟隨藏族青年...
近四年夏天，超過三百台灣人踏上海拔四千米的中國青海省玉樹的巴塘草原，跟隨藏族青年的腳步體驗當地生活與信仰。其中包括用手將牛糞鋪平、曬乾，作為夜晚取暖的燃料。圖／遊牧行提供
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近四年夏天，超過三百台灣人踏上海拔四千米的中國青海省玉樹的巴塘草原。當旭日升起、氣溫還凍著，他們緩緩走出帳篷，蹲在眼神溫和的氂牛身邊開始擠奶。奶將被製成奶茶，部分則會打成酥油，被塗在餅子上烘烤或拌入青棵麵團作成糌粑。

擠奶後是扒糞，他們得扒起一坨坨新鮮牛糞入簍，接著集中在一處，以雙手鋪平曬乾，作為夜晚取暖的燃料。藏族青年說，之所以要鋪平曬乾，是擔心若直接將新鮮牛糞拿去燃燒，會不慎燒死誤闖其中覓食的小蟲。

跟隨藏族青年的腳步，他們看見藏族人生活所需的帳篷、燃料、酥油、奶與貴賓臨門才會烹煮的肉品都取自氂牛，這般物盡其用、簡約的生活模式讓當地人得以在環境嚴苛的高原生存，同時能在極低的物質慾求下專注奉行信仰，心靈富足。

他們還練習手刻瑪尼石，在經幡滿布的山頭轉山祈願，長坐整個下午練習依比例描繪唐卡，走進實修的寺院認識藏傳佛教，在玉樹地震遺址聆聽在地人談7.1級地震後的慘重死傷以及當地為什麼不需要心理諮商師。

台灣人向藏族學習，失學的藏族青年也在過程中長出認同與自信。這個連接藏族與台灣、牧場與都市的平台，是社會企業「遊牧行」。

● 發展社會企業，靈感萌芽於台灣偏鄉

「遊牧行」創辦人木子鵬生在中國新疆，曾在北京非政府組織工作，在玉樹民辦慈善學校教書，後來因緣際會在台落地生根成為台灣女婿。

牛仔帽與黑色上衣是木子鵬一貫的裝扮，說話明快爽朗、幽默風趣是他給人的第一印象。這樣的他曾在台灣企業工作中吃盡苦頭。他笑說，台灣人有話不直說，口說「還好」卻是不好，這讓從小習慣直來直往的自己說話經常得罪人，難以融入企業。

求職面臨困境，一度絕望到谷底，不過內心也有這麼點不甘心，轉念想結合興趣專長，開始創業

為找尋靈感，木子鵬在台灣東部蹲點一年，陸續拜訪宜蘭友善耕作的小農、花蓮吉籟獵人學校、台東公辦民營的實驗學校桃源國小、孩子的書屋還有許多原民部落。這趟旅途讓他看見，所謂「傳統」潛藏著深厚的價值底蘊，但卻經常在追求快速「發展」的當代被視為落後、被遺忘了。

那時，他想起過去在玉樹認識的失學青年，心裡想著，有沒有可能打造一個結合旅遊體驗與培力當地青年的平台，為自己謀生也為那群孩子做點事？

於是，他自網路下載司馬庫斯、桃米社區、吉籟獵人學校等報導影片，帶回玉樹和當地青年一起觀看討論，共同發想玉樹可以怎麼做，才漸漸催生「遊牧行」。

● 藏族失學青年 在活動中長出認同與自信

自幼失學的次旺措姆在「遊牧行」走過四個夏天，原本一句漢語都不會說的她，如今能在活動中全程帶領旅客，特別是在氂牛帳篷介紹磨青棵、打酥油等傳統技能時，雙眸尤其閃亮。「今年發現，我在大家面前說話竟然不抖了」。

卓瑪央措原來是個靦腆內向的女孩，如今在「遊牧行」活動中介紹藏餐與許多大小事，也透過這個平台在網路上教起藏文。夢想當藏語老師的她說，教師資格考試包含口試，而「遊牧行」讓她接觸到許多人、練習說話與教學，她已經明顯看見自己講起話更有自信，相信對未來考試也有幫助。

● 多元收入模式，助藏族失學青年發展專長

「遊牧行」藏區經理次成諾悟說，團隊發展「多元收入模式」，青年在夏天兩個月能賺取約人民幣一萬多元，相當於當地半年以上的薪資。這樣的設計初衷並非單純救助，而是希望過了夏天，他們能有較充裕的時間學習與發展專長。

團隊會規劃培訓課程，帶領青年去拜訪其他地區的年輕創業者、非政府組織等。目前次成諾悟會在其他季節繪製唐卡、發展藏香，青年才仁央培開始跟隨學畫，青年扎西雍卓已發展自己的藏茶品牌，措姆預計在今年下半年和姊姊一起開餐廳，卓瑪則專心準備教師資格考試。

木子鵬說，「遊牧行」的人事成本高昂，目前收支僅約打平，不過工作團隊與草原負荷都有限，他們並不想帶更多旅客踏上高原。

他的期望是，帶上高原的旅客中，少部分找特別有影響力或有資本的人士，提供較高品質待遇、收取較高費用，作為主要財務來源；又或者，嘗試發展都市人每月小額認養氂牛活動、隨時觀看牧場直播，都市人可藉此瞭解遊牧文化、瞭解自己的牛今天好不好，年底收到的氂牛手工皂、護唇膏時也能知道這用料有多天然，而選擇留在牧場工作的藏族青年，無論是收入與樂趣都會提升。「再堅持三年，如果還看不到希望，可能代表商業模式有問題吧。」

藏族人相信，投放刻有經文的瑪尼石有莫大功德，更因著石頭堅固而能留存長久。圖為台灣...
藏族人相信，投放刻有經文的瑪尼石有莫大功德，更因著石頭堅固而能留存長久。圖為台灣旅客刻製的作品，堆放在玉樹瑪尼石堆中。記者羅真／攝影
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在「遊牧行」四年的培力下，原本一句漢語都不會說的次旺措姆（右一）如今能全程帶領體...
在「遊牧行」四年的培力下，原本一句漢語都不會說的次旺措姆（右一）如今能全程帶領體驗活動；白瑪拉吉（右二）、卓瑪央措（右三）與尼瑪旦珠（左一）都表示經由參與強化了認同與自信。記者羅真／攝影
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中國青海省玉樹藏族自治州內，高達九成七的居民是藏族人，世代放牧。圖為游牧行在巴塘...
中國青海省玉樹藏族自治州內，高達九成七的居民是藏族人，世代放牧。圖為游牧行在巴塘草原搭建的活動帳篷。記者羅真／攝影
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「遊牧行」創辦人木子鵬與玉樹青年打造一個結合旅遊體驗與培力失學青年的社會企業平台...
「遊牧行」創辦人木子鵬與玉樹青年打造一個結合旅遊體驗與培力失學青年的社會企業平台，連接藏族與台灣、牧場與都市。記者羅真／攝影
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「遊牧行」藏區經理次成諾悟說，團隊發展「多元收入模式」，助藏族失學青年有相對充裕...
「遊牧行」藏區經理次成諾悟說，團隊發展「多元收入模式」，助藏族失學青年有相對充裕的時間學習與發展專長。記者羅真／攝影
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「遊牧行」平台提供旅客的服務，也是對當地青年的培力。以餐食為例，過去團隊找來台灣...
「遊牧行」平台提供旅客的服務，也是對當地青年的培力。以餐食為例，過去團隊找來台灣廚師訓練當地青年，目前已有青年有能力規劃年底開餐廳。圖／次旺措姆提供
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台灣旅客跟隨藏族青年腳步，在經幡滿布的山頭轉山祈願，另還練習手刻瑪尼石、長坐整個...
台灣旅客跟隨藏族青年腳步，在經幡滿布的山頭轉山祈願，另還練習手刻瑪尼石、長坐整個下午練習依比例描繪唐卡、走進實修的寺院認識藏傳佛教等。記者羅真／攝影
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藏族女性每日晨起擠氂牛奶，奶將被製成奶茶當作早餐，部分則會打成酥油，被塗在餅子上...
藏族女性每日晨起擠氂牛奶，奶將被製成奶茶當作早餐，部分則會打成酥油，被塗在餅子上烘烤或拌入青棵麵團作成糌粑。記者羅真／攝影
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「遊牧行」平台提供旅客的服務，也是對當地青年的培力。以餐食為例，過去團隊找來台灣...
「遊牧行」平台提供旅客的服務，也是對當地青年的培力。以餐食為例，過去團隊找來台灣廚師訓練當地青年，目前已有青年有能力規劃年底開餐廳。記者羅真／攝影
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唐卡是藏族文化中獨特的藝術形式，須依比例嚴格繪製。台灣旅客在活動中亦跟隨藏族唐卡...
唐卡是藏族文化中獨特的藝術形式，須依比例嚴格繪製。台灣旅客在活動中亦跟隨藏族唐卡藝術家嘗試描繪。記者羅真／攝影
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