台灣女婿創社會企業 領藏族青年增加多元收入

2019-07-28 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



近四年夏天，超過三百台灣人踏上海拔四千米的中國青海省玉樹的巴塘草原，跟隨藏族青年的腳步體驗當地生活與信仰。其中包括用手將牛糞鋪平、曬乾，作為夜晚取暖的燃料。圖／遊牧行提供 分享 facebook 近四年夏天，超過三百台灣人踏上海拔四千米的中國青海省玉樹的巴塘草原。當旭日升起、氣溫還凍著，他們緩緩走出帳篷，蹲在眼神溫和的氂牛身邊開始擠奶。奶將被製成奶茶，部分則會打成酥油，被塗在餅子上烘烤或拌入青棵麵團作成糌粑。

擠奶後是扒糞，他們得扒起一坨坨新鮮牛糞入簍，接著集中在一處，以雙手鋪平曬乾，作為夜晚取暖的燃料。藏族青年說，之所以要鋪平曬乾，是擔心若直接將新鮮牛糞拿去燃燒，會不慎燒死誤闖其中覓食的小蟲。

跟隨藏族青年的腳步，他們看見藏族人生活所需的帳篷、燃料、酥油、奶與貴賓臨門才會烹煮的肉品都取自氂牛，這般物盡其用、簡約的生活模式讓當地人得以在環境嚴苛的高原生存，同時能在極低的物質慾求下專注奉行信仰，心靈富足。

他們還練習手刻瑪尼石，在經幡滿布的山頭轉山祈願，長坐整個下午練習依比例描繪唐卡，走進實修的寺院認識藏傳佛教，在玉樹地震遺址聆聽在地人談7.1級地震後的慘重死傷以及當地為什麼不需要心理諮商師。

台灣人向藏族學習，失學的藏族青年也在過程中長出認同與自信。這個連接藏族與台灣、牧場與都市的平台，是社會企業「遊牧行」。

「遊牧行」創辦人木子鵬生在中國新疆，曾在北京非政府組織工作，在玉樹民辦慈善學校教書，後來因緣際會在台落地生根成為台灣女婿。

牛仔帽與黑色上衣是木子鵬一貫的裝扮，說話明快爽朗、幽默風趣是他給人的第一印象。這樣的他曾在台灣企業工作中吃盡苦頭。他笑說，台灣人有話不直說，口說「還好」卻是不好，這讓從小習慣直來直往的自己說話經常得罪人，難以融入企業。

求職面臨困境，一度絕望到谷底，不過內心也有這麼點不甘心，轉念想結合興趣專長，開始創業。

為找尋靈感，木子鵬在台灣東部蹲點一年，陸續拜訪宜蘭友善耕作的小農、花蓮吉籟獵人學校、台東公辦民營的實驗學校桃源國小、孩子的書屋還有許多原民部落。這趟旅途讓他看見，所謂「傳統」潛藏著深厚的價值底蘊，但卻經常在追求快速「發展」的當代被視為落後、被遺忘了。

那時，他想起過去在玉樹認識的失學青年，心裡想著，有沒有可能打造一個結合旅遊體驗與培力當地青年的平台，為自己謀生也為那群孩子做點事？

於是，他自網路下載司馬庫斯、桃米社區、吉籟獵人學校等報導影片，帶回玉樹和當地青年一起觀看討論，共同發想玉樹可以怎麼做，才漸漸催生「遊牧行」。

● 藏族失學青年 在活動中長出認同與自信

自幼失學的次旺措姆在「遊牧行」走過四個夏天，原本一句漢語都不會說的她，如今能在活動中全程帶領旅客，特別是在氂牛帳篷介紹磨青棵、打酥油等傳統技能時，雙眸尤其閃亮。「今年發現，我在大家面前說話竟然不抖了」。

卓瑪央措原來是個靦腆內向的女孩，如今在「遊牧行」活動中介紹藏餐與許多大小事，也透過這個平台在網路上教起藏文。夢想當藏語老師的她說，教師資格考試包含口試，而「遊牧行」讓她接觸到許多人、練習說話與教學，她已經明顯看見自己講起話更有自信，相信對未來考試也有幫助。

● 多元收入模式，助藏族失學青年發展專長

「遊牧行」藏區經理次成諾悟說，團隊發展「多元收入模式」，青年在夏天兩個月能賺取約人民幣一萬多元，相當於當地半年以上的薪資。這樣的設計初衷並非單純救助，而是希望過了夏天，他們能有較充裕的時間學習與發展專長。

團隊會規劃培訓課程，帶領青年去拜訪其他地區的年輕創業者、非政府組織等。目前次成諾悟會在其他季節繪製唐卡、發展藏香，青年才仁央培開始跟隨學畫，青年扎西雍卓已發展自己的藏茶品牌，措姆預計在今年下半年和姊姊一起開餐廳，卓瑪則專心準備教師資格考試。

木子鵬說，「遊牧行」的人事成本高昂，目前收支僅約打平，不過工作團隊與草原負荷都有限，他們並不想帶更多旅客踏上高原。