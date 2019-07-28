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縮時拍下板橋暴雨前的天空 網友驚呼：好精彩！

發免稅財…特勤得學這群人 憑雙快腿就能闖關海捞

草原變現代都市 藏族牧牛青年陷經濟困境

2019-07-28 11:43聯合報 記者羅真╱即時報導

中國玉樹藏族自治州是長江、黃河、瀾滄江的發源地，夏季放眼望去是無垠草原、點點氂牛、層巒疊嶂的山脈與畫一般的天空雲彩。這裡高達九成七的居民是藏族人，世代放牧。

十年前，玉樹巴塘機場通航，空陸交通從各地延伸至此，加上隔年玉樹地震後的大規模重建等因素，傳統地景快速現代化。如今鎮上街道看不到氂牛走動，越來越多人身著襯衫與牛仔褲把玩手機，商店、麵店、菜市場、出租車已全面採納行動支付。

新的生活風格與生存邏輯被帶進玉樹，不過在地人說，鎮上餐廳幾乎全是外地人開的。許多在牧區長大的青年還沒來得及學會相應技能，謀職乃至生活都成困難。

23歲的次旺措姆過去住在西藏昌都牧區，爺爺養牛，全家人隨著季節逐水草而居。她說，相較於都市，牧區的上學制度不嚴格，她3歲冒名代替7歲的姊姊上學、讓姊姊留在家中幫忙，但因不適應學校生活，半年就輟學。

失學原本不影響游牧生活，不過後來因配合政府保護牧草的政策，在冬牧場放牧時間僅剩兩個月，「氂牛不可能往上走，那會冷死」。這使氂牛生存與家庭經濟頓時陷入困境，措姆一家12口因此搬遷到玉樹市租屋，全家人擁擠地住在市區外圍、沒有廁所的小平房，僅靠採挖冬蟲夏草維生。

每年五、六月是蟲草採收的季節，這時的玉樹還冷冽、山上仍在下雪，措姆全家人會一起上山採挖，期間就搭帳篷住下來，致力挖足換取好收入。市場上的蟲草價格高昂，全家每年挖得的蟲草總計可賣出人民幣5000元至10000元，不過這筆錢，卻是全家人一整年的唯一收入。

25歲的卓瑪央措也在西藏昌都長大，幼時因父親離開而結束游牧生活，由母親帶著她與兩個妹妹一起挖蟲草維生。她說，家裡生活拮据，11歲才有機會到囊謙縣的寺院上學，初中畢業時逢蟲草季、必須回家幫忙，因而沒有報考高中考試，後來高中學業是在玉樹的民辦慈善學校完成的。

許多像措姆、卓瑪的家庭仰賴蟲草收入為繼，不過蟲草產量與市場價格逐年走下坡。措姆一家就注意到蟲草產量減少，今年無奈提早收工下山。卓瑪說，不知道為什麼，這兩年賣蟲草的收入只剩過去的一半。

措姆說，牧區青年要轉往都市謀生並不容易，「我剛到玉樹時不會說半句漢語，走進餐廳都不會點菜，因此從來沒想過夢想」。卓瑪的家人希望她完成學業後在政府部門找到工作，這是當地想像裡最好的出路，可惜不是她所愛。

36歲的唐卡畫家次成諾悟過去是當地民辦慈善學校的老師，他說，牧區孩子或許傳統生活技藝精湛，但多數不會講漢語、沒有都市要的專長、找不到工作，「有的孩子甚至能說百分之百沒有機會」。

十年前，玉樹巴塘機場通航，空陸交通從各地延伸至此，加上隔年玉樹地震後的大規模重建...
十年前，玉樹巴塘機場通航，空陸交通從各地延伸至此，加上隔年玉樹地震後的大規模重建等因素，傳統地景快速現代化。記者羅真／攝影
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23歲的次旺措姆（左）與姊姊自幼失學，失學原本不影響游牧生活，不過後來因著大環境...
23歲的次旺措姆（左）與姊姊自幼失學，失學原本不影響游牧生活，不過後來因著大環境變遷必須搬遷到玉樹市租屋，全家人擁擠地住在市區外圍、沒有廁所的小平房，僅靠採挖冬蟲夏草維生。記者羅真／攝影
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近年玉樹市快速現代化，鎮上街道早已不見氂牛走動，商店、麵店、菜市場、出租車已全面...
近年玉樹市快速現代化，鎮上街道早已不見氂牛走動，商店、麵店、菜市場、出租車已全面採納行動支付。記者羅真／攝影
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五月份的玉樹還冷冽、山上仍在下雪，卓瑪央措一家人準備騎車上山採挖蟲草，以換取今年...
五月份的玉樹還冷冽、山上仍在下雪，卓瑪央措一家人準備騎車上山採挖蟲草，以換取今年的收入。圖／卓瑪央措提供
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中國玉樹藏族自治州是長江、黃河、瀾滄江的發源地，夏季放眼望去是無垠草原、點點髦牛...
中國玉樹藏族自治州是長江、黃河、瀾滄江的發源地，夏季放眼望去是無垠草原、點點髦牛、層巒疊嶂的山脈與畫一般的天空雲彩。記者羅真／攝影
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許多像措姆、卓瑪的家庭仰賴蟲草收入為繼，不過蟲草產量與市場價格逐年走下坡。圖／卓...
許多像措姆、卓瑪的家庭仰賴蟲草收入為繼，不過蟲草產量與市場價格逐年走下坡。圖／卓瑪央措提供
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