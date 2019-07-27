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澳媒揭露：澳洲10餘孔子學院 接受中國審查

2019-07-27 15:43世界日報 中國新聞組／北京27日電

澳洲媒體揭露澳洲的大學同意中國漢辦審查孔子學院教學內容，恐違反澳洲的「外國影響透明計畫法」。澳洲政府已對13間設有孔子學院的大學展開調查。

中央社報導，澳洲檢察總長波特（Christian Porter）指出，這幾個月來已經約談部分大學，以了解他們與中國簽訂的孔子學院協議是否需申報，也約談孔子學院的代表。波特指出，他已要求司法部仔細檢視各大學與孔子學院的協議，以確保協議符合「外國影響透明計畫法」的規範。

澳洲「雪梨晨驅報」（The Sydney Morning Herald）與「世紀報」（The Age） 25日揭露11所澳洲大學與中國的國家漢語國際推廣領導小組辦公室（簡稱漢辦）簽訂的孔子書院協議，內容顯示部分大學同意接受教學審查。

報導指出，昆士蘭大學（University of Queensland）、格里菲斯大學（Griffith University）、拉特普大學（La Trobe University）以及查爾斯達爾文大學（Charles Darwin University）所簽訂的協議均有相同的條款，協議註明「必須接受」孔子學院總部、即漢辦對孔子學院教學品質的評估。

新加坡亞洲電視台（Channel News Asia）報導，這些學校分別從中國獲得10萬至15萬澳幣的前期資金（約6.9至10.4萬美元），也獲得3000本中文書及其他的教材。

澳洲共有13所大學設有孔子學院，雪梨晨驅報取得11份協議，另外，墨爾本皇家理工大學（RMIT）及阿得雷德大學（University of Adelaide）拒絕提供協議內容。鑑於中國對澳洲政壇的影響力漸深，澳洲去年通過相關法案，防止外國勢力干預內政。其中，「外國影響透明計畫法」要求澳洲機構與個人依法申報與外國政府的關係，申報制度自去年12月實施。媒體報導，這13所大學均未依法申報。

昆士蘭大學發言人表示，該校的孔子學院協議已在4月過期，現正協商新版本，將確保學校的自主性。格里菲斯大學發言人則指出，孔子學院並沒有參與正式學位的授與，只是在校園和社區辦文化和語言活動。

孔子學院協議曝光 澳洲10餘所大學同意中國審查。 中新社
孔子學院協議曝光 澳洲10餘所大學同意中國審查。 中新社
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