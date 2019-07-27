李鵬29日追悼會 逃亡的小兒子特許回國奔喪

2019-07-27 15:46 世界日報 中國新聞組／北京27日電



29日告別式 博聞社：李鵬去世高層特批負重案逃亡的李小勇回國奔喪 取材自微博 分享 facebook 中國國務院前總理李鵬22日23時11分病逝北京，終年91歲。據博聞社報導，追悼會將在7月29日舉行，而中共最高層以「人道」理由，特批李鵬的小兒子李小勇回國奔喪。李小勇1998年因涉及「新國大」期貨詐騙案而逃亡海外。

李鵬病逝，中國官方不同尋常地迅速宣布消息，而且在公告中以超高規格評價李鵬為「傑出革命家」和「卓越領導人」，讚揚其歷史地位「永垂不朽」。美國之音報導，北京獨立時評人士吳強認為，李鵬的逝世並不是一個時代的終結；恰恰相反，「六四」這個時代過去30年，現在的政權很大程度上受益於此，而且正在繼續下去。至於李鵬的政治遺產為何，吳強表示，李鵬代表著中共培養的技術官僚，這種技術官僚統治是在「六四」之後開始，也就是從江澤民、胡錦濤以及之後的人開始。嚴格意義上講，習近平不能算，但這種技術官僚統治的時代會繼續下去。

博聞社報導，來自中國社交媒體微信匿名帳號公布的照片顯示，在李鵬的私下告別會，其三位子女李小鵬、李小琳和李小勇皆現身，三人均以一身黑色衣服示人。

李小勇名列「京城四少」 涉5億元詐騙案

報導指出，李鵬的子女都是新聞人物，時常捲入負面傳聞。1998年初，新國大期貨經紀公司以超高月息10至30%，吸引了4000多名客戶投入資金，同年8月，5億元（人民幣，下同，約7309萬美元）資金不翼而飛，公司倒閉，被揭發巨額詐騙，最後主謀四人遭處決，但只追回4000萬元。

報導說，時年39歲的李小勇究竟捲入這件事有多深？官方與當事人都諱莫如深。被詐騙的「新國大」苦主們曾十多次到北京新華門外抗議，大呼「李鵬替兒子還錢」，警衛人員在旁監視，並不阻止，中央也一直未有正式說法。

自捲進「新國大」期貨詐騙案後，李小勇和妻子、葉挺將軍的孫女葉小燕取得新加坡居留權，從此再沒能公開回到中國。

報導說，李鵬去世後，北京最高層以「人道」的理由，特批李小勇回國奔喪。但他並非從新加坡直接回國。因李小勇捲入欺詐案和可能的其他刑事重案，李小勇是否會公開出現官方舉辦的追悼會鏡頭上，值得關注。

李小勇名列「京城四少」，其他三個是陳小同（陳希同的兒子，後被判刑）、喬石的兒子蔣小明（賽博投資有限公司董事長及興港集團董事）、李瑞環之子李振智（瑞士銀行亞洲投資總經理）。李小勇擔任過武警安亞技術開發公司董事長、武警水電指揮部政治部副主任，有上校軍銜。