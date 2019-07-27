「旅英」熊貓遭電擊 中國網友怒喊「召回國寶」

2019-07-27 15:40 世界日報 中國新聞組／北京27日電



熊貓在英國翻牆被電擊 中網軍氣炸要求「召回國寶」 新華社 分享 facebook

英國愛丁堡動物園（Edinburgh Zoo）有二隻從中國租借的熊貓，分別為雄性的「陽光」與雌性的「甜甜」。近日動物園為二隻熊貓準備新的棲所，卻被遊客目擊陽光在攀爬圍牆時遭電擊，下秒立即回窩「不斷顫抖」。遊客批園方的作法相當「殘忍」，中國網友更在網上怒喊「裝紳士的野蠻人」、「我們要召回！」

南方都市報報導，陽光和它的同伴甜甜此前的生活區是被玻璃圍牆圍起來的。但是，由於附近一家醫院正在重建，為了使大熊貓不受此影響，愛丁堡動物園在7月上旬幫牠們搬了新家。

牠們的新家是開放式的，當時動物園還在社交媒體發文稱：「『陽光』已經嘗試走出戶外探索牠的新家，接下來幾周，我們將逐漸向公眾開放一些戶外參觀活動。」由於牠們的新家為開放式設置，動物園為了防止熊貓爬出生活區，在四周設置了通電圍欄。

一位遊客表示：「我看到『陽光』試圖爬圍欄，然後牠被電擊了。牠明顯被嚇到了，因為牠立刻跑回了自己的房間。舊的生活區有玻璃圍牆擋著，但這個沒有。所以這個通電圍欄的作用應該是阻止熊貓跑出去，但這個方法是殘忍的。」

對此，愛丁堡動物園的管理員回應稱，通電圍欄是為了保護熊貓和遊客雙方的安全。

蘇格蘭皇家動物學會的麥克唐納表示，日前，陽光試圖探索生活區以外的區域，因此遭遇了一次電擊。和農場動物一樣，動物園內的動物也很快就能學會如何躲避通電圍欄，「這是為了牠們及遊客的安全。」

「旅英」熊貓遭電擊的消息傳至中國後，大批網友不滿園方作為，在微博上留言說「好制式的公關回覆，唉...團子們再堅持兩年就回家了」、「建議租約到期後，將英國打入熊貓外租黑名單」、「我們的國寶外邊被人欺負了！自以為是的野蠻人」。

陽光與甜甜從2011年開始從中國租借10年，也是英國僅有的2隻熊貓。去年雄性的陽光因被檢查出腫瘤而切除了兩個睪丸，今年4月則是甜甜第一次接受人工授精。