孫小果案啟動再審 涉案者增至20人

2019-07-27 15:35 世界日報 中國新聞組／北京27日電



雲南高級人民法院近期對孫小果強姦、強制侮辱婦女、故意傷害、尋釁滋事案啟動再審。紀檢監察機關近日對涉嫌嚴重違紀3人調查，又逮捕對涉嫌減刑的2名監獄幹警。法院認，已發生法律效力的2007年再審改判有期徒刑二十年的判決認定事實及適用法律確有錯誤，應當重新審理，遂決定再審。雲南掃黑辦指出，孫小果案被查涉案公職人員、重要關係人增至20人。

文匯報據中新社報導，1998年，昆明市中級人民法院對孫小果以強姦、強制侮辱婦女、故意傷害、尋釁滋事罪判處死刑；1999年，雲南省高級人民法院二審改判其死刑，緩期兩年執行；2007年，雲南省高級人民法院再審改判孫小果有期徒刑20年。

雲南省高級人民法院認為，該院2007年9月27日作出的（2006）雲高刑再終字第12號刑事判決（即原再審判決）認定事實及適用法律確有錯誤，應當予以再審，並在再審過程中對該院1999年3月9日作出的（1998）雲高刑一終字第104號刑事判決（即二審判決）一並進行審查。

1992年12月至1994年10月，孫小果在武警雲南邊防總隊新訓大隊、昆明市支隊、武警昆明邊防學校服役期間，因了犯強姦罪被判處三年徒刑。其後昆明市中級人民法院於1998年2月判處其死刑。雲南省高級人民法院1999年3月2審改判其死刑，緩期二年執行，2007年9月再審改判其有期徒刑20年。

2010年4月11日，孫小果經多次減刑後刑滿釋放，實際服刑12年零5個月。

報導指出，全國掃黑辦表示，孫小果案已列為重點案件，並派大要案督辦組赴雲南指導督促案件辦理工作。

雲南省紀檢監察機關近日對雲南省司法廳原巡視員羅正雲、高級人民法院審判委員會委員田波、公安廳刑事偵查總隊原副總隊長楊勁松等3人進行立案審查調查。

同時，檢察機關對涉嫌徇私舞弊減刑的2名監獄幹警採取逮捕措施。至此，孫小果案被查涉案公職人員、重要關係人增至20人。