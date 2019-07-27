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反送中餘波盪漾 元朗下午遊行集會 上午市面冷清

2019-07-27 10:26聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

香港有兩批人士申請今天元朗遊行遭警方拒絕，警方重申參與未經批准的集結屬違法，但預計會有大批人士今天仍會以不同名義出現元朗，警方為防範爆發大衝突，已準備近3000人戒備，而為應對可能造成的大規模衝突受傷，醫管局新界西聯網亦已做好部署。元朗市面更如驚弓鳥，市民紛到超市搶購食物，甚至提早出區「避難」。

元朗遊行讓區內人心惶惶，市中心一帶氣氛外弛內張，有市民晚上湧到超級市場搶購食物，不少超市貨架被搶購一空。網上有圖片顯示有警員在西鐵朗屏站對出天橋留意地圖細節，相信為今日遊行進行保安部署。另有工人為朗日路路旁的鐵欄進行燒焊等加固工程，亦有工人用膠水黏合南邊圍村外行人路地磚，以及搬走一批垃圾桶，防止示威者就地取材。

元朗暴力事件發生後，香港多所大專院校及中學校長相繼發表聲明，呼籲學生遠離光復元朗遊行，避免受傷。港府第二號人物、政務司長張建宗26日亦直指施暴的白衣人為「暴徒」，並首度向受傷的民眾道歉，與迄今仍未致歉的警方明顯不同調。對此，香港警務督察協會主席伍偉基聲稱，張的言論恐「動搖警隊的信念」。

反送中風波引發多場示威遊行。警方先後就今日(27日)兩個涉及元朗遊行的申請發出反對通知書，但發起人表明會按原定計劃遊行；同時網民亦發起多個活動，號召市民今午在元朗聚集，活動包括「元朗行腳大祈願」及「7.27元朗南生圍生態遊」等。

今晨9時許，元朗市面大致平靜，但人車稀疏，較平日周六車水馬龍的情況明顯冷清，而輕鐵及巴士等主要交通工具如常行駛，便利店、藥房等商店及食堂亦照常營業。

據了解，警方為防發生衝突，已有近3000警力在區內戒備。警方發言人重申，參加一個警方已反對的遊行，即干犯「參與未經批准的集結」罪，最高刑罰為監禁5年。

警方發言人又稱，警方在元朗設有足夠警力，亦會於各高風險地點作高姿態巡邏。若有人干犯違法行為，警方會作適當跟進，包括拘捕及搜證工作。警方並呼籲元朗區居民應避免去人群擠擁的地方，市民亦應時刻留意警方發布的消息。如果發現有危險情況，應即時離開。

「政府新聞網」在臉書專頁貼文，提醒計畫到元朗的市民要守法、和平、理性表達訴求。（...
「政府新聞網」在臉書專頁貼文，提醒計畫到元朗的市民要守法、和平、理性表達訴求。（星島網）
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