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母腦出血亡器捐救5人 兒寫信給受捐者：多帶我媽看這大千世界

母腦出血亡器捐救5人 兒寫信給受捐者：多帶我媽看這大千世界

2019-07-27 08:03香港01 記者謝茜嘉／報導

小林向這些受捐者寫信，囑咐要好好珍惜得來不易的生命，多出門走走帶著「媽媽」見識這...
小林向這些受捐者寫信，囑咐要好好珍惜得來不易的生命，多出門走走帶著「媽媽」見識這世界。（澎湃新聞圖片）
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親人離世自然入土為安，不少人願意死後捐贈器官，幫助性命垂危的病人。大陸廣西一名母親因為「三高」引發腦出血過世。兒子希望母親可以另一種方式存活在世界上，於是捐出母親的肝臟、左右腎臟和兩隻眼角膜，最終幫助了5名病人。他更向這些受捐者寫信，囑咐他們好好珍惜得來不易的生命，珍惜眼前人，「多帶我媽去看看這大千世界」。

兒子小林與媽媽來自廣西省貴港市，小林大學剛畢業即面對至親離世。小林媽媽本有「三高」，今年4月因高血壓引發腦出血並形成腦塞，醫生診斷後指即使做手術亦意義不大，不久確認母親腦死亡。小林記得4年前其高中同學逝世後捐贈器官，故萌生捐出母親器官的想法。

小林的決定最終獲家人的理解與支持，於是他主動聯繫當地紅十字會。5月初，小林捐獻了母親的肝臟、左右腎臟及左右眼角膜，5名受捐者分別來自北京及廣東，並成功接受移植手術。目前他們已康復出院，並按時複查。

因為器官捐贈設有「雙盲」原則，受捐者及捐贈者不能直接聯繫對方，所以小林只能靠廣西中醫藥大學附屬瑞康醫院人體器官獲取組織的調解員了解情況。6月底，他決定向該5位受捐者寄信，傳遞自己的心底話。

小林於信中表示，當初對於母親病逝感到突然且悲痛，他希望今次捐贈器官後，母親能以另一種方式繼續在世上存活。他於信中向受捐者寫道：「希望你能好好珍惜來之不易的生命，珍惜眼前的人，珍惜平淡的幸福生活。如果可以，多帶我媽去看看這個大千世界。」

小林向這些受捐者寫信，囑咐要好好珍惜得來不易的生命，多出門走走帶著「媽媽」見識這...
小林向這些受捐者寫信，囑咐要好好珍惜得來不易的生命，多出門走走帶著「媽媽」見識這世界。（澎湃新聞圖片）
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延伸閱讀：

【器官捐贈】深明失去至親之痛　子捐亡母器官助五病人「復活」

每年逾二千人等候器官移植　僅200人符合捐贈條件惟一半遭反對

文章授權轉載自《香港01》

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