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孫楊「藥」風波 國際頒獎台上「照」不住

2019-07-27 06:38世界日報 綜合報導

奪銀的澳洲泳將何頓拒絕跟孫楊在頒獎台合照，中國各大官媒因此痛批何頓「傲慢」且「無...
奪銀的澳洲泳將何頓拒絕跟孫楊在頒獎台合照，中國各大官媒因此痛批何頓「傲慢」且「無禮」。 美聯社
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2019世界游泳錦標賽的「抵制孫楊風波」持續延燒。27歲的中國選手孫楊在男子200公尺自由式金牌及400公尺自由式項目中摘金，卻因禁藥風波，在頒獎典禮中接連遭澳洲英國選手「抵制」。隨著兩名選手拒與他同台領獎和握手合影的畫面傳遍世界，也使他的禁藥爭議再度被公開檢視。

英選手拒同台 孫楊嗆loser

聯合新聞網「轉角24小時」報導，在23日的2019世界游泳錦標賽男子200公尺自由式決賽上，孫楊以1分44秒93的成績摘金，不料在頒獎典禮上，獲得銅牌的英國選手史考特（Duncan Scott）卻因不滿孫楊的「禁藥疑雲」，向獲得銀牌和並列的銅牌得主握手道賀，卻獨漏孫楊；在奏國歌儀式上，史考特也沒有站上季軍的領獎台，之後更拒絕與孫楊同台合照，離開頒獎台時也刻意與他保持距離。

過程中，史考特未有強烈動作或表情。然而，孫楊卻反應激烈，不僅在頒獎台上公然大動作手指向史考特開嗆，離場時還當面嘲諷史考特說：「You loser. I`m win. Yeah!」（你是輸家，我是贏家！）火藥味滿滿的場面再次引發場外輿論大戰。

在這場比賽中，原先第一名的立陶宛選手拉普塞斯，因違規喪失資格（提早移步的出發犯規），第二名的孫楊才在遞補之下順利摘金；銀牌及銅牌則分別為日本選手松元克央、以及並列第三的俄羅斯選手馬柳頓（Martin Malyutin）與史考特拿下。

「我站在麥克那一隊！（指澳洲選手霍頓）」史考特賽後表示：「如果（孫楊）無法尊重體育，那我為什麼要尊重他？我想很多人，泳壇的所有人，都會力挺麥克。」

澳洲選手嘲諷：嗑藥的騙子

就在兩天前，21日的400公尺自由式決賽中，與孫楊積怨已久的澳洲選手麥克．霍頓（Mack Horton）就以這種方式作無聲抗議。霍頓奪得世界游泳錦標賽400公尺自由式銀牌，當時他也因不滿身陷「禁藥疑雲」的孫楊參賽，而拒絕與獲得金牌的孫楊同台受獎及合照。史考特則是今年世錦賽裡頭，第二位「抵制孫楊」的奪牌選手。

BBC報導，霍頓在2016年里約奧運會上，就曾指責2014年因藥檢呈陽性而禁賽數月的孫楊是個「嗑藥的騙子（drug cheat）」，並聲稱自己與藥檢呈陽性的運動員勢不兩立。

孫楊曾在新聞發布會上評論霍頓的行為：「你可以對我不尊重，但是你必須要對中國尊重。」而當同樣的一幕兩天後再次上演時，孫楊對史考特採取了更激烈的回應。從頒獎台上走下來之後，原本走在前頭的孫楊，特意回頭以英文向史考特叫囂：「You loser. I`m win. Yeah!」

對於頒獎禮上的行為，國際游泳總會（FINA）對霍頓、史考特和孫楊三人均發出警告信，稱他們均有「不恰當的行為」。該組織的聲明稱：「國際泳聯尊重言論自由的原則，但它應該在合適的語境下表達。」

火藥味十足的頒獎典禮現場，也同時夾雜著各界對孫楊的噓聲與喝采聲，場外輿論也持續延燒。中國微博上則幾乎一面倒地力挺「中國之光力抗西方黑手」。

禁藥爭議不斷 2014遭禁賽

但另一方面，包含美國游泳名將莉莉．金（Lilly King）等眾多選手，卻選擇力挺史考特以及霍頓。金表示，早在霍頓先開第一槍時，選手村就已歡聲雷動；她更讚許史考特的「勇敢之舉」，「選手們開始為自己、為他們的價值信念挺身而出」。

金指出，讓眾多泳將不滿的是，早在2014年，孫楊已有服用禁藥的爭議案底；加上2018年「 孫楊暴力拒絕藥檢事件」持續延燒中，在爭議尚未釐清之前，孫楊的參賽這才讓眾選手難以信服。

擁有3面奧林匹克金牌的孫楊面臨數項禁藥指控。

2014年被檢測出興奮劑陽性反應，當時遭禁賽3個月，但他宣稱是為治療心臟問題時「誤服」。

另一起「暴力拒絕藥檢事件」，是指孫楊在去年一次的賽外藥檢時，因質疑藥檢人員身分而拒絕受檢，其保鑣更以鐵鎚暴力毀壞樣本。儘管事後FINA以「藥檢人員證明文件準備不足」等程序問題，判定孫楊無違規，並准許參加世錦賽；但不滿判決與孫楊團隊使用暴力拒絕藥檢行為的「世界反運動禁藥機構」（WADA）已上訴至國際體育仲裁法庭（CAS），將於9月開庭審理。

「美國反運動禁藥機構」（USADA）執行長提加特（Travis Tygart）向紐約時報表示，運動員在藥檢過程中有所質疑、甚至發生衝突時有所聞；但過程若有問題，「我們通常會鼓勵聯繫官方人員表達疑慮」，「沒遇過採集樣本後，卻被選手破壞的案例。」

除了禁藥 孫楊其他爭議也不少

英國衛報報導，英國泳將比提（Adam Peaty）認為史考特的作法「完全正確」，孫楊必須思考自己在泳壇的角色。「現在他（孫楊）該問問自己，當人們紛紛噓他時，是否真的還要待在體壇。」比提認為運動員有權公開表示意見，他說：「我認為身為運動員最重要的一件事，就是你擁有發語權。史考特發聲了，觀眾也是。如果泳迷們不想看見孫楊，我不知道他為何還在這裡。」

BBC報導指出，有很多運動員仍然站在霍頓的一邊。在近年多個世界體育管理機構捲入醜聞的背景下，他們也將FINA的決定，視為FINA對禁藥問題不作為的證據。

除了禁藥，其他爭議也不少，香港01就整理了「孫楊十大爭議」：

1. 缺操被罰：2013年因出席商業活動缺席練習逾40天，被浙江體育學院暫停代言活動和扣減津貼。

2. 要求換教練：與年長近6年空姐女友的「姊弟戀」，2013年與教練朱志根為此鬧翻，孫楊要求更換教練。

3. 無牌駕駛被罰：2013年在杭州無牌駕駛，遭公安拘留七日，事後被國家體育局暫停國家運動員資格。

4. 服用禁藥：2014年孫楊在全國游泳賽被驗出對禁藥Trimetazidine呈陽性反應，1500米冠軍被禠奪、遭停賽三個月及罰款5000人民幣。

5. 批評日本國歌：2014年在仁川亞運4x100自由泳力贏日本獲金牌，賽後說「老實說，日本國歌好難聽。」

6. 襲擊女泳手：2015世錦賽與巴西女泳手奧利維拉（Larissa Oliveira）同池熱身，被指拉扯她的腳並企圖對她拳打腳踢，遭巴西泳聯向國際游泳總會（FINA）投訴。

7. 挑釁對手：2016奧運與澳洲泳手霍頓共用練習池訓練，被指出言嘲諷對手，又向對方潑水。

8. 「尿紫楊」：法國泳手拿確特（Camille Lacourt）宣稱：「孫楊，他的小便是紫色的」，令孫楊服用禁藥嫌疑甚囂塵上，「尿紫楊」的謔稱由此而來。

9. 破壞血液樣本：2018年國際游泳總會獨立調查員對孫楊突擊檢查，孫楊及一個保安員以槌子破壞他本人的血液樣本。

10. 嘲諷對手：2019世錦賽接連被同台領獎的霍頓與史考特「抵制」，孫楊以「You loser. I`m win. Yeah」嘲諷史考特。

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