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一箭雙星！大陸民營火箭首次發射成功

2019-07-26 15:32世界日報 中國新聞組／北京26日電

北京星際榮耀空間科技旗下的雙曲線一號遙一運載火箭，昨日13時在中國酒泉衛星發射中...
北京星際榮耀空間科技旗下的雙曲線一號遙一運載火箭，昨日13時在中國酒泉衛星發射中心成功發射。圖擷自中國新聞網
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北京星際榮耀空間科技旗下的雙曲線一號遙一運載火箭，昨日13時在中國酒泉衛星發射中心成功發射，按飛行時序將兩顆衛星及有效載荷精確送入預定300公里圓軌道，發射任務取得圓滿成功。這是中國民營運載火箭第三次嘗試入軌發射，雙曲線一號遙一成為中國首枚發射入軌的民營火箭。

大公報報導，雙曲線一號遙一運載火箭採用三固一液的四級串聯構型，前三級採用固體發動機，四級採用姿軌控一體的液體發動機。火箭總長20.8米，起飛總質量約31噸，500千米太陽同步軌道（SSO）運載能力為260千克，是截至目前中國民營航天起飛規模最大、運載能力最強的運載火箭。本次發射攜帶了航天科工空間工程發展公司和北京理工大學的兩顆衛星及其他載荷與商業配重。

澎湃新聞報導，星際榮耀成立於2016年10月，總部位於北京亦莊，計畫為全球小衛星市場提供運載火箭發射服務解決方案。今年6月，星際榮耀完成A++輪融資。目前團隊規模120餘人。

星際榮耀表示，預計至2020年末，公司將完成雙曲線一號遙二至遙六運載火箭發射任務，形成小型固體運載火箭的規模發射。專家指出，這次成功表明中國民營商業航天運載火箭已具備運送載荷到太空的能力，為大規模商業發射鋪平道路。北京理工大學宇航學院特聘教授張曉敏表示，此次「入軌發射」具有里程碑意義，表明中國民營商業航天運載火箭具備運送載荷到太空的能力。

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