中國金融界大醜聞！「商界花木蘭」羅靜涉吸金34億 閨密報警抓人

2019-07-26 14:23 世界日報 北京26日電



陸金融界最大醜聞！她捲走34億融資 卻栽在閨密手上。 (取材自推特) 分享 facebook

中國A股上市公司博信股份董事長羅靜，在中國被封為「商界花木蘭」，因被指涉及規模高達人民幣34億元（約5億美元）的金融詐騙，遭其閨密舉發後被拘捕。背後更牽涉京東、蘇寧等十多家機構的供應鏈資金，震驚中國商圈。

中國經濟網報導，香港籍的羅靜出生於1971年，執掌三家上市公司，分別是香港上市公司承興國際控股、A股上市公司博信股份和新加坡上市公司Camsing Healthcare。2018年她在木蘭匯俱樂部「最具影響力商界女性」評選中，力壓東方園林董事長何巧女、格力電器董事長董明珠、得票第一。

據報導，羅靜6月20日被上海警方刑拘。7月5日，博信股份公告才確認這項消息，此時距離羅靜被刑拘已時隔15天。公告發布後，與羅靜相關的上市公司股價出現波動。

7月8日，諾亞財富在美股開盤前發布公告，承認旗下上海歌斐資產管理公司的信貸基金，為承興國際控股相關第三方提供了34億元的供應鏈融資，管理的基金名稱是「創世核心企業集定私募基金」。歌斐資產表示，已知的信息是，此案件是精心策畫、醞釀多年的詐騙案件。

報導指出，羅靜的閨密、諾亞財富創始人汪靜波還在內部信透露，這筆基金為承興國際相關第三方公司就其與京東之間的應收帳款債權提供供應鏈融資。

不過，汪靜波的說法遭到京東的極力否認，稱警方出具的多份承興與京東未結帳款的確認函均為偽造。

據報導，一夜間，諾亞財富和京東成為這起34億私募基金爆雷案主角。雙方相互指責和推諉，並扯出多家機構的供應鏈金融監管，令這場踩雷事件演變成一場資本大戲，有如羅生門。

報導指出，諾亞財富踩雷承興國際事件的起源，要從羅靜被上海警方刑事拘留說起。金融界報導，多方消息確認，羅靜是在汪靜波的辦公室被抓的。早在6月19日，羅靜就已騰挪無力，在確認公司流動性無法通過其個人能力解決後，希望能找到新的資金注入解決困境。

兩人作為商界密友，汪靜波旗下的諾亞財富下屬一支基金已為羅靜的承興國際發行接近34億元的產品。「羅靜希望能再發數十億的產品，為供應鏈公司注入流動性。」消息人士說，面對羅靜這樣天方夜譚的要求，汪靜波忍無可忍，當場選擇報警，警方在汪靜波辦公室內將羅靜帶走。

據南方都市報披露，羅靜和汪靜波兩位商界名女人，不但都是商界女性俱樂部「木蘭匯」成員，還同為「70後」，僅相差一歲，連創業歷程也有著相似軌跡。除了同為商界名人、同為「商業木蘭獎」常客，兩人也是商界夥伴。