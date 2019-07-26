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吳宗憲面容憔悴雙手上銬走下車 到庭比對說詞

中央傳將高規格追悼李鵬 習近平、江澤民可能出席

2019-07-26 14:24世界日報 北京26日電

李鵬設靈親朋弔唁 習遠平劉延東致祭 (取材自微信)
李鵬設靈親朋弔唁 習遠平劉延東致祭 (取材自微信)
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前總理李鵬22日在北京病逝，告儀式近日將在八寶山革命公墓舉行。博聞社報導，北京當局將高規格舉行李鵬追悼會，江澤民等中共元老，若健康狀況允許可能會出席。報導並引述中南海知情人士表示，追悼會是中國政壇十分重要的政治生態，絕非「通常意義」的告別式，其地位「遠勝一場中南海最重量級的內部會議」。

多維新聞引述港媒報導指出，李鵬家人近日已設立靈堂，李鵬的遺孀朱琳、長子李小鵬、女兒李小琳，幼子李小勇皆在靈堂接待前往弔唁的親友。報導稱，靈堂中央懸掛「沉痛悼念李鵬同志」的橫幅及李鵬的遺照，李鵬子女均身著黑衣胸戴白花，中國國家主席習近平的弟弟習遠平代表習家前往拜祭，並與李鵬遺孀朱琳握手，習遠平也在弔唁冊簽上母親齊心的名字。

報導並指出，前副總理劉延東和丈夫楊元惺也前往致祭。

博聞社引述中南海知情人士說法，指中南海核心智囊和御用團隊、中辦與國辦正緊急籌備高規格的李鵬追悼會，並稱江澤民、朱鎔基、胡錦濤及溫家寶等前中央領導人，若健康狀況允許應該都會與會，習近平在內的中央政治局七名常委、副主席王岐山也會全數出席。但確切出席名單，仍待習近平做最後確認。

另據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯聯邦委員會主席馬特維延科在發送給全國人民代表大會常務委員會委員長栗戰書的電報中稱：「李鵬同志是俄羅斯以及我國人民的好朋友。他為推進中國的改革開放以及建立和發展俄中關係作出重要貢獻，我們將永遠懷念他。」馬特維延科並請求向李鵬的親朋好友轉達慰問。

李鵬南海俄羅斯
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