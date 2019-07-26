上海進博會11月開幕 逾2000垃圾桶助分類

2019-07-26 09:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



第二屆中國國際進口博覽會11月將在上海開幕。截至今年上半年，在進博會一站式交易服務平台「綠地全球商品貿易港」，已有來自45個國家和地區的120家客商攜超過兩萬種商品入駐。而在上海垃圾分類新規下，今年的進博會也已嚴陣以待，採取包括配置2000多個分類垃圾桶等措施，確保垃圾分類投放。

人民網報導，「綠地全球商品貿易港」作為上海市商務委認定的「中國國際進口博覽會『6天+365天』常年展示交易平台」，是進博會以外集線下商品交易館、企業總部基地、物流產業園以及線上交易平台的進口商品貿易平台。

據澎湃新聞報導，今年上半年，貿易港已有來自45個國家和地區的120家客商入駐，涵蓋食品、酒品、日用品、小家電等品類2.2萬種商品。下半年，貿易港還將增設法國、白俄羅斯、南非、挪威、馬來西亞等國家館及以色列鑽石館等18個新館。