福建職教改革 推閩台校校企合作

2019-07-26 01:51 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



福建省教育廳廳長林和平25日在福州舉行的新聞發布會上透露，福建將服務海峽兩岸融合發展，深化閩台職業教育合作，鼓勵兩岸高校聯合培養產業型人才；服務「一帶一路」倡議，鼓勵職業院校舉辦中外合作辦學機構和項目，推動職業院校與企業共建海外培養培訓基地。

中新社報導，福建省政府新聞辦召開「福建省職業教育改革和高職擴招專項工作實施方案」新聞發布會，並發布《福建省職業教育改革工作方案》、《福建省高職擴招專項工作實施方案》。

林和平表示，福建省將加大台灣優質職業教育資源引進力度，開展「校校企」合作，合作創辦職業院校、共建二級學院、成立職業技能培訓機構、聯合設立專業、聯合培養產業人才。

福建省大學生創新創業大賽、職業院校技能大賽、學科技能競賽等面向台灣地區學生開放。支持在閩的台灣優秀教師申報「閩江學者獎勵計畫」。

在加強國際交流合作方面，林和平指出，福建將推動與職業教育先進國家的交流合作，鼓勵職業院校舉辦中外合作辦學項目，支持合作辦學機構建設，引進國際職業教育標準和一流課程資源，建好中德（福建）教育發展與合作中心。

此外，福建省將進一步增強職業教育服務「一帶一路」建設能力，吸引「一帶一路」沿線國家學生來閩留學，在沿線國家建設海外職業教育培養培訓基地，面向當地員工開展技術技能培訓和學歷職業教育。到2022年，建成15個中外合作辦學機構和項目，在「一帶一路」沿線國家建立5個海外職業教育培養培訓基地。