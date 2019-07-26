海辯賽福州登場 兩岸16隊舌戰

2019-07-26 01:51 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／台北─福州報導



「以辯會友，啟智未來」，第18屆海峽兩岸大學生辯論賽，昨在福州登場；賽程3天，來自兩岸各8所高校16支參賽隊的辯手，將展現辯才，展開激烈「唇槍舌劍」。

本屆海辯賽，台灣方面參賽隊伍有：台灣大學、清華大學、政治大學、世新大學、中興大學、中正大學、東海大學、中國文化大學；大陸方面參賽隊伍有：清華大學、吉林大學、華東師範大學、重慶大學、河海大學、內蒙古師範大學、廈門大學、福建師範大學。

本屆比賽沿襲往屆賽制，小組賽、複賽，台灣參賽隊持正方立場，大陸參賽隊持反方立場；決賽階段，參賽隊立場對換（大陸參賽隊持正方立場，台灣參賽隊持反方立場）。16支參賽隊伍有伴隨著海辯賽一路走來多次亮相的大陸高校，如華東師範大學、河海大學、廈門大學，也有首次參賽的清華大學、重慶大學、內蒙古師範大學。台灣參賽代表隊則大部分經歷了「海辯賽」的洗禮，如台灣大學、政治大學、世新大學等，還有首次披掛上陣的東海大學。參賽選手中既有研究生和高年級老隊員，也有初次參賽的新生代，高手過招、旗鼓相當，預料將本屆賽事將更加精彩，更具吸引力。

和往屆相比，今年的海辯賽推陳出新，亮點眾多：1、辯題聚焦時代熱點，立足實際，啟智未來。本屆辯題通過社會徵集、專家出題和網上搜尋等方式，從中篩選出融科學性、可辯性、趣味性於一體的精彩辯題，如：「青年成才的動力來源於責任還是還源於夢想」、「自媒體時代，我們離真相越來越近還是越來越遠」、「科技進步增強人類安全感，還是降低人類安全感」等。2、傳播融合新媒體，網路直播，即時收看；3、觀摩特邀台灣青年，台上辯論台下互動等。

海峽兩岸大學生辯論賽活動始於2002年，參賽隊伍範圍越來越大，已成為有基礎、有影響的兩岸青年交流交往活動。