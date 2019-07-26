跨瀾滄江 橄欖壩大橋通車

2019-07-26 01:51 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



雲南省西雙版納傣族自治州景洪市委宣傳部表示，經過3年多的緊張施工，橫跨瀾滄江的橄欖壩大橋已於日前試通車。這標誌著大橋兩岸各族人民從此徹底結束擺渡過江的歷史，也意味有著「雲南省最繁忙渡口」之稱的瀾滄江橄欖壩—景哈渡口退出歷史舞台。

中新社報導，橄欖壩大橋起自江北猛罕鎮曼崗井路與景洪至猛侖公路交叉處，止於江南景哈鄉的集鎮路口，全長1399.807米，主塔高118.6米，為當前雲南省最大跨徑斜拉橋。大橋按雙向四車道一級公路兼城市主幹道標準建設，主橋寬26米，引橋和引道寬23米，設計速度60公里／小時，項目概算總投資6.5億元人民幣。

景洪市委副書記、市長白玲說，大橋建成通車，給沿江兩岸帶來新一輪高質量發展的春天，並將進一步完善景洪市域交通網絡，實現更高水平的設施聯通、貿易流通、資金融通、民心相通。

隨橄欖壩大橋建成通車，運行了40餘年的瀾滄江橄欖壩—景哈渡口也正式停運。該渡口源於上世紀70年代，年擺渡客流量上百萬人次，一度是雲南省境內最繁忙的渡口。今後，這一渡口將改造為戰備碼頭管理使用。

新建的橄欖壩大橋是瀾滄江景洪段的第四座跨江大橋。在新中國成立前，被譽為「東方多瑙河」的瀾滄江景洪段尚無一座跨江大橋。1965年1月23日，允景洪瀾滄江大橋建成通車，結束千百年來兩岸人民只能依靠竹筏和小船擺渡過江歷史。截至目前，瀾滄江景洪段已建有允景洪瀾滄江大橋、西雙版納大橋、景洪水電站白塔大橋、橄欖壩大橋4座跨江大橋，還有神秘谷大橋、瀾滄江黎明大橋2座興建中。

西雙版納嘎灑機場是雲南的幹線機場，已與國內外數十個城市、地區建立航線直通網絡。目前，備受關注的中老鐵路建設正熱，就在3個多月前，中老鐵路中國段第一長橋—位於景洪市的橄欖壩特大橋開始舖架。此外，西雙版納針對瀾滄江—湄公河國際航道整治升級的工作也正推進。全長1880公里的昆曼公路經由西雙版納磨憨口岸出境，貫穿老撾直通泰國。西雙版納正在成長為聯通中老緬的門戶樞紐。