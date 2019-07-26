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閩台海上客運 上半年破百萬人次

2019-07-26 01:51聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

福建省商務廳日前披露數據顯示，2019年上半年，閩台民間往來持續熱絡；福建沿海的兩岸海上客運直航船公司共運送旅客121.6萬人次，同比增長21.6%，再創新高。

中新社報導，福建社會科學院現代台灣研究所副所長蘇美祥表示，閩台海上客運直航已成兩岸同胞往來的「黃金通道」，不僅是閩台地緣相近、血脈相親等既有優勢，更有新形勢下閩台深度融合發展新優勢，即對台政策創新優勢和發展空間優勢。

福建近來致力於探索海峽兩岸融合發展新路，努力建成台胞台企登陸的第一家園。今年5月，福建出台《關於探索海峽兩岸融合發展新路的實施意見》，提出兩岸應通盡通、為台胞台企提供同等待遇和加大文化交流力度等42條措施。

目前，福建正加速推動兩岸水上交通的「應通盡通」。僅今年上半年，廈門至高雄航線臨時恢復運營；廈門五通客運碼頭（三期）投入使用；馬尾琅岐對台客運碼頭建成啟用，使「兩馬航線」航程由32海里縮短為23海里，進一步拉近了福州與馬祖之間的距離。

蘇美祥說，福建與台灣一水之隔，近年來，福建多措並舉，大力推動兩岸水上交通「應通盡通」，確保了閩台海上客運繼續保持良好發展態勢。

閩台海上客運直航與高鐵建構的海鐵聯運便捷通道，也是推動福建加速成為兩岸人員往來主通道的有利因素。交通業界人士觀察到，隨著大陸鐵路網提速升級，福建成為東南沿海交通樞紐，沿多條鐵路動脈延伸中轉，南昌、武漢、杭州、上海、南京、深圳、長沙等均已進入福州5小時交通圈，北京、濟南、鄭州、西安等地均進入福州10小時交通圈。

福建近年經濟運行持續向好，為台企台胞「登陸」提供了廣闊的發展空間。福建省統計局初步核算，今年上半年全省實現地區生產總值16640.15億元人民幣，同比增長8.1%。

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