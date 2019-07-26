商合杭高鐵北段鋪軌 可望年底通車

2019-07-26 01:51 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



24日在商合杭高鐵安徽阜陽西站，隨著最後一組500米長鋼軌緩緩到達接軌點精準落位，商合杭高鐵的北段，即合肥至商丘段鋪軌完成，向著11月底前具備開通運營條件的目標邁出了重要一步。

新華社報導，京福鐵路客運專線安徽責任有限公司阜陽指揮部指揮長倪鋼表示，按照工期計畫，鋪軌完成之後是軌道精調，並同步開展接觸網工程，7月15日開始驗收，8月15日開始聯調聯試，商合杭高鐵合肥以北段有望在今年底通車。

商合杭高鐵是中國高速鐵路網「八縱八橫」路網規劃和北京至香港九龍高鐵的重要組成部分，被譽為「華東第二通道」。線路北起河南商丘，向南經安徽亳州、阜陽、淮南、合肥、蕪湖、宣城，直抵浙江杭州，全長約794.55公里，設計時速為350公里。商合杭高鐵全線建成通車後，杭州至商丘將由11個小時縮短至4個小時左右。

商合杭高鐵全線採用500米長鋼軌鋪設，通過閃光焊接鎖定成一根超長無縫線路，有效地防止鋼軌的熱脹冷縮，減少列車與鋼軌接頭的震動，確保高速列車的行駛更加安全，旅客乘坐更加舒適。

中鐵十一局商合杭高鐵站前12標項目總工程師楊淩清表示，長鋼軌鋪設採用中國自主研發的具有國際先進水平的WZ500型無砟道床長軌鋪設機組，日均鋪軌最高可達6公里。

另外，商合杭高鐵首次在軌道精調中採用機器人收集軌道板定位數據，提前將鋼軌精調扣件進行安裝，使得鋼軌鋪設一次成型，大大提高了施工效率。