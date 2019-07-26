兩岸昆山電競大賽 交流新「語言」

2019-07-26 01:51 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2019兩岸青年電競大賽24日晚在江蘇昆山開幕。以電競文化為紐帶，兩岸「青春產業」快速發展，電競成為兩岸青年交流新「語言」。

新華社報導，本次賽事電競項目設置為《英雄聯盟》，分為海選賽、區決賽、昆山總決賽三個階段，選拔出大陸、台灣各2支隊伍，共24位青年電競選手角逐總冠軍。賽事還將選拔出數十位台灣電競行業青年企業家赴大陸參訪、交流，推動兩岸電競行業融合發展。

台北J Force戰隊隊長邱翊慈表示，電競成為兩岸年輕人喜愛的一種工作生活方式，希望兩岸能夠共創電競經濟藍海，為熱愛電競的青少年搭建橋梁。

江蘇MARS戰隊隊員張國楓說，大陸圍繞電競已形成上中下游產業鏈，人才需求旺盛。如果台灣電競人才能跟大陸電競產業結合起來，將會取得1+1大於2的效果。

近年來，兩岸電競產業規模持續擴大。數據顯示，2018年台灣地區遊戲玩家人數超過1000萬，平均年齡低於35歲；而大陸擁有約3億電競愛好者，是全球最大的電子遊戲市場。

昆山市委書記杜小剛說，希望以電競比賽的新形式搭建兩岸青年交流融合的新平台，發掘更多電競人才，推動台灣青年創新創業，培育充滿活力的青年產業。

本項賽事由兩岸企業家峰會主辦，國台辦和江蘇省人民政府支持，江蘇省台辦和昆山市人民政府承辦。旨在為兩岸青年群體打造高規格、高水準的電子競技賽事，幫助更多台灣青年了解大陸創業就業機遇，促進兩岸青年交流融合。