太頑皮要管教？ 狠母街頭腳踹女童腹部遭PO網

2019-07-25 19:59 香港01 記者謝茜嘉／報導



身穿藍衣的母親站在街頭，女兒卻坐在路邊，該母親於影片中將腳踢向女兒腹部。圖取自／fb群組「香港花生友」片段截圖 分享 facebook

管教子女有很多方法，但在街上用腳踢向幼童屬虐兒行為，不可縱容。日前網路上流傳一段媽媽疑似虐兒的片段，影片中一位女子在澳門街頭以腳踢向女童腹部，不少網友留言怒罵毫無人性，「有沒有搞錯」、「好心痛」。事後澳門治安警指該對母女是中國大陸的居民，已帶婦人回警署調查，警方也會帶女童驗傷，若發現女童被長期施暴，會按情況決定是否控告婦人家暴罪。

有網友最近於Facebook群組「香港花生友」轉載長約5秒的片段，影片中可見該位身穿藍衣的母親站在街頭，女兒卻坐在路邊。母親於片中起腳狠狠踢向女兒腹部，女兒未有反抗，母親隨後將女兒抱起。

不少網友看到影片後，紛紛留言怒罵這名母親的離譜行為，「有沒有搞錯，人渣」、「不想教就不要生啊」、「好過份」，隨後有網友憑街上的欄杆認出事發地是澳門街頭。

澳門治安警隨後公布，證實事件發生於高士德一帶。他們指接獲有關通知，並已將該名母親帶回警署調查，治安警表示母女均是中國大陸的居民，分別是40歲及3歲。母親表示因為女兒行為頑皮，才會以腳踢管教。治安警又指，他們將會帶幼童驗傷，會視乎傷勢及是否存在長期施暴，如情況嚴重將對該母控以家暴罪。

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文章授權轉載自《香港01》