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轟！貴州山體滑坡響如鞭炮聲 15死30失聯 雨不停更難救

2019-07-25 15:58世界日報

貴州坪地村發生山體滑坡，至少造成15人死亡。圖取自／新華社
貴州坪地村發生山體滑坡，至少造成15人死亡。圖取自／新華社
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貴州省六盤水市水城縣雞場鎮坪地村岔溝組23日晚間發生山體滑坡，央視新聞指出，已導致15人死亡，30人失聯。一名村民回憶稱，山崩聲音像放鞭炮，自己聽到有人喊「救命啊」，高壓線都斷掉了。

新京報報導，貴州省水城縣雞場鎮坪地村岔溝組23日21時發生山體滑坡，經調查，滑坡區域有23戶，涉及27棟房屋，其中21棟被埋。山體滑坡區域附近一村民介紹，事發時只聽見轟隆隆的聲音，持續大約一分鐘。

24日晚間，當地仍在下雨，搜救已經中止。地面泥濘不堪，滑坡體裸露在外的泥土出現順著水流往下垮。

藍天救援隊現場指揮黃杰介紹，救援因下雨斷斷續續，「泥土和水的混合飽和度已經超標，山體又在開裂，大概有10多處。」黃杰表示，目前搜救難度大，風險增加，受困者存活的機率可能不大。至於下一步搜救計畫，仍在等待現場指揮部通知。

該地23戶共77人，其中21名在外村民已經取得聯繫。截至24日18時，共搜救出26人，其中11人生還，15人死亡，另有30人失聯。

人民日報客戶端指出，目前現場有800餘名救援人員參與救援，投入大型挖掘機及裝載機20餘台、大型運輸車輛10餘台、各類搶險救援車輛100餘輛、搜救犬7條，27台救護車214名醫護人員參與搶險救援醫療保障，生命探測儀、無人機、應急基站設備、掃頻儀、衛星電話等設備和物資若干，搭建帳篷100餘頂，食品、藥品等救援物資全部到位，各項搶險救援工作有力有序有效開展。

另據新華視點報導，財政部、應急管理部向貴州省緊急下撥中央財政自然災害救災資金3000萬，用於貴州水城「7·23」特大山體滑坡災害的搶險救援工作，包括災後人員搜救等應急處置、為避免二次人員傷亡所採取的調查與監測、周邊隱患排查、人員緊急疏散轉移、排危除險和臨時治理措施、現場交通後勤通訊保障等。

針對貴州水城「7·23」山體滑坡災害，應急管理部迅速啟動地質災害三級應急響應，與自然資源部組成聯合工作組趕赴現場。

救援隊在現場進行搜救。圖取自／微博
救援隊在現場進行搜救。圖取自／微博
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