貴州男逃過山體滑坡 全家18口卻有14人被埋

2019-07-25 15:53 世界日報 中國新聞組／北京25日電



「我正在門外修理我的摩托車，突然周圍響起一陣很響的『嗚嗚』聲。」貴州坪地村23日晚間發生山崩，當地村名回憶當時情況仍驚魂未定。其中有村民一家18口，一位在醫院照顧生病母親，兩人幸運躲過一劫，之後又救出大哥和兒子，仍有14人被埋。

封面新聞報導，坪地村村民卯長順躺在六盤水市人民醫院的病床上，驚魂未定又十分虛弱地表示，「我當時趕緊喊兒子和老婆，快跑！ 」卯長順說，村子從來沒發生過滑坡，「當時突如其來的聲音，簡直太嚇人了！根本來不及反應！」

然而，滑坡的速度非常快，三人根本來不及跑遠，就被沖倒了。被救援後，三人被送往醫院。卯長順的頭部受傷，肋骨斷了兩根，手臂上、腿上都是擦傷。兒子也受了傷，最嚴重的還是妻子，肺部受傷，目前仍在ICU病房中觀察。卯長順三番五次來到ICU看望妻子，不停詢問醫生病情，非常擔憂，「希望她早點好起來！」

村民周小波因在六盤水市人民醫院照顧生病的母親，和母親兩人幸運的躲過一劫，「我家裡共有18口人，大哥家有8口人，二哥家有4口人，我和老婆、兩個娃娃，平時照顧父親和母親。」

周小波說，「我大哥昨天被救援隊救出來了，目前在ICU病房，還能開口說話。兒子後來也被救出來，也在ICU病房，大腿腫了很大，希望他們和還沒救出來的家裡人，都平安無事。」