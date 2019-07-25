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孫宇晨突發道歉信 為自己「熱衷炒作」深感懊悔

2019-07-25 11:20聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

大陸區塊鏈項目波場TRON創始人孫宇晨，5月底以457萬美元拍下一年一度的股神巴菲特（Warren Buffett）慈善午餐，本應在7月25日舉行。但孫宇晨日前稱自己「突發腎結石」，要取消午餐會面，巴菲特方面後來據報同意重新安排時間。

陸媒「財新網」24日則披露，孫宇晨一直被大陸監管部門限制出境，引起輿論關注。雖然孫宇晨當日已發文否認遭到「邊控」，卻又在翌日凌晨發布致歉信，稱為自己過度營銷，熱衷炒作的行為深感愧疚，還説未來要「閉門謝客」。

據「財新網」報導，經多方確認，自去年6月起，監管部門就對孫宇晨下達邊控指令，手續齊全。去年7月，孫宇晨出境亞洲某國時，發現自己被邊控無法出境，十分著急，「曾四處託人了解是誰下達的邊控指令，此後找到相關監管部門溝通」。

報導還說，大陸國家互聯網金融風險整治辦已經向公安部門發函，指孫宇晨涉嫌非法集資、洗錢、涉賭、涉黃等多項事由，建議對其正式立案調查。

對此，孫宇晨在其個人微博直指「財新網」的報導完全不實，並稱自己一切平安，待病情恢復好轉後，就會與外界見面。他隨後還透過Twitter發發自己在美國家中照片；波場基金會也出面回應，稱孫宇晨和巴菲特雙方都同意將原本約定好的午餐會推遲，孫目前正在位於三藩市的家中養病。

就在事件變得更加錯綜複雜之際，孫宇晨在25日凌晨於微博發布長文道歉，稱自己已經到了「病困交加的至暗時刻」。

在致歉信中，孫宇晨表示，由於自己言行不成熟，年輕氣盛，口無遮攔，導致巴菲特午餐事件漸漸演化成一場失控失敗的過度營銷，產生了大量始料不及的後果，對公眾造成了不好的影響，也引起了監管機構的擔憂。對此，他表示「極為誠懇的歉意」。

就「財新網」爆料一事，孫宇晨在信上未再正面回應，只是提到「財新一如既往的堅持社會責任公眾利益優先，讓我看清了我的侷限與渺小，能與財新交流我感到誠惶誠恐……」

孫宇晨最後還説，因應病情，他將修整一段時間，減少微博發聲，閉門謝客，減少媒體的採訪，「一切從營銷炒作回歸區塊鏈技術的深耕與研發。一切以國家利益，行業利益，公眾利益為重，摒棄小我的私心，積極整改，守法經營。」

大陸區塊鏈項目波場TRON創始人孫宇晨。（搜狐網）
大陸區塊鏈項目波場TRON創始人孫宇晨。（搜狐網）
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孫宇晨發布致歉信，稱為自己過度營銷，熱衷炒作的行為深感愧疚，還説未來要「閉門謝客...
孫宇晨發布致歉信，稱為自己過度營銷，熱衷炒作的行為深感愧疚，還説未來要「閉門謝客」。（取自微博）
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巴菲特區塊鏈技術公安
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