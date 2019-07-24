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2019兩岸青年電競大賽昆山登場 競逐23萬元冠軍獎金

2019-07-24 23:08聯合報 記者林則宏╱即時報導

專屬兩岸青年規模最大的「2019兩岸青年電競大賽」，24日晚間在江蘇昆山正式揭幕。從128支兩岸參賽隊伍脫穎而出的最後四大戰隊，將在兩天賽事中爭奪高達人民幣5萬元（約新台幣23萬元）的冠軍總獎金。比賽最終結果將在25日揭曉。

「2019兩岸青年電競大賽」由兩岸企業家峰會主辦，江蘇省台辦和昆山市人民政府承辦。據悉，舉辦這場賽事，除了是為打造一個專屬兩岸青年高規格、高水準的電子競技賽事，發掘更多兩岸電競人才外，也希望能藉此讓更多台灣青年認識大陸，並了解大陸的各項創業與就業機會。

本次賽事電競項目設置為《英雄聯盟》，共分為海選賽、區決賽、昆山總決賽三個階段。經歷四個多月賽程後，最終從兩岸共128只隊伍中選拔出最後四強，參加24、25日在昆山花橋舉行的總決賽。

台灣兩支參與總決賽的隊伍為來自新北市的「Flash Hawk戰隊」和台北市的「J Force戰隊」。大陸的參賽隊伍為天津的「ARIES戰隊」與地主江蘇的「MARS戰隊」。此次賽事總獎金達人民幣12.2萬元（約新台幣56萬元），冠軍獎金5萬元。

電競早不再被認為只是宅男的娛樂，近年來電競產業在全球日益受到關注，市場規模也不斷增大。據統計，大陸目前電競愛好者約有3億人，是全世界最大的電子遊戲市場，此次比賽的會場所在地—昆山花橋國際商務城也將遊戲創意產業列為重點發展的新興產業之一。

「2019兩岸青年電競大賽」開幕式由交響樂隊演奏《英雄聯盟》遊戲主題曲，當中並穿...
「2019兩岸青年電競大賽」開幕式由交響樂隊演奏《英雄聯盟》遊戲主題曲，當中並穿插昆曲表演，融合古今虛實，相當具昆山特色。特派記者林則宏／攝影
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「2019兩岸青年電競大賽」24日晚間舉行開幕式，除兩岸企業家峰會台灣方面與大陸...
「2019兩岸青年電競大賽」24日晚間舉行開幕式，除兩岸企業家峰會台灣方面與大陸方面理事長蕭萬長、郭金龍等人外，還有數百位兩岸青年也應邀出席。特派記者林則宏／攝影
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由兩岸企業家峰會主辦，江蘇省台辦和昆山市人民政府承辦的「2019兩岸青年電競大賽...
由兩岸企業家峰會主辦，江蘇省台辦和昆山市人民政府承辦的「2019兩岸青年電競大賽」24日晚間在昆山花橋國際博覽中心。特派記者林則宏／攝影
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「2019兩岸青年電競大賽」進入總決賽的最後四支隊伍，將爭奪高達新台幣23萬元的...
「2019兩岸青年電競大賽」進入總決賽的最後四支隊伍，將爭奪高達新台幣23萬元的冠軍獎金。特派記者林則宏／攝影
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