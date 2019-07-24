2019兩岸青年電競大賽昆山登場 競逐23萬元冠軍獎金

2019-07-24 23:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



專屬兩岸青年規模最大的「2019兩岸青年電競大賽」，24日晚間在江蘇昆山正式揭幕。從128支兩岸參賽隊伍脫穎而出的最後四大戰隊，將在兩天賽事中爭奪高達人民幣5萬元（約新台幣23萬元）的冠軍總獎金。比賽最終結果將在25日揭曉。

「2019兩岸青年電競大賽」由兩岸企業家峰會主辦，江蘇省台辦和昆山市人民政府承辦。據悉，舉辦這場賽事，除了是為打造一個專屬兩岸青年高規格、高水準的電子競技賽事，發掘更多兩岸電競人才外，也希望能藉此讓更多台灣青年認識大陸，並了解大陸的各項創業與就業機會。

本次賽事電競項目設置為《英雄聯盟》，共分為海選賽、區決賽、昆山總決賽三個階段。經歷四個多月賽程後，最終從兩岸共128只隊伍中選拔出最後四強，參加24、25日在昆山花橋舉行的總決賽。

台灣兩支參與總決賽的隊伍為來自新北市的「Flash Hawk戰隊」和台北市的「J Force戰隊」。大陸的參賽隊伍為天津的「ARIES戰隊」與地主江蘇的「MARS戰隊」。此次賽事總獎金達人民幣12.2萬元（約新台幣56萬元），冠軍獎金5萬元。