台師赴陸研習 意外尋回失散親人

2019-07-25 02:10 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



67歲的台灣嘉義市社區大學教師張山蔚怎麼也沒想到，自己到大陸參加研習活動，竟意外尋回失散多年的親人。

新華社引述張山蔚表示，他近日隨團參加南京農業大學舉辦的「兩岸大學生新農村建設研習營」。由於會說一口地道的南京話，為一解鄉愁，在離開南京前的晚宴上，同行的南農大台灣校友會副會長朱玉便邀請會說南京話的高中同學溫女士一同參加。

席間相談甚歡，溫女士表示，可以幫忙尋找張山蔚在南京的親戚。結果不到24小時就真的找到了張的表姊李有蘭。

張山蔚出生在高雄眷村君毅里（現名勤毅新村），父母是原南京金陵兵工廠的工人，後來到了台灣。「母親曾在上世紀80年代來大陸探親，找到舅舅、舅媽以後同住了一個星期，臨走還留了地址，但母親去世後我們就斷了聯繫，只知道他們住在中華門一帶，沒想到這次竟然尋回親人，讓我非常驚喜。」張山蔚說。

張山蔚和李有蘭姊弟二人21日下午通過微信見了面。「表姊說她已經73歲了，她跟我回憶了母親當年來南京跟他們見面的情景。昨天表姊的女兒又聯繫到我，說大陸這邊的家族現在都知道我了，大家可以等合適的時候安排團聚。」張山蔚說，現在微信聯絡很方便，以後肯定有機會相會。

張山蔚所在的勤毅新村由三個里組成，每個里約200戶，都是原來兵工廠的人，都講南京話，是高雄人人皆知的「南京村」。

「我們村是一個很有人情味、很親切的地方。」張山蔚稱，村裡仍保留不少江蘇一帶風俗，比如過年炸春捲、炸年糕、包餃子，「還有踩高蹺、跳獅子等，一人舉獅頭、一人當獅身，挨家挨戶門前拜年」。

張山蔚2017年從嘉義大學退休，目前在嘉義社區大學開設「自然農法」班，講授有機蔬果的培養技術。南京農業大學自2007年以來已舉辦十三期「兩岸大學生新農村建設研習營」，累計邀請400多名台灣高校師生，促進兩岸農業教育的交流合作。