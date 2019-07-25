成都小店經濟 蔚為大觀

2019-07-25 02:10 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



各式別具特色的小店散落在成都的大街小巷，組成色彩繽紛的「小店經濟」，見證和豐滿著這座古城的千年煙火，讓人驚奇的消費變革與脈動。

中新社報導，世界500強企業的落戶與離開，總能見諸報端，而街頭小店的關張鮮有人問津。但一間間街邊小店，卻深入每一位市民的生活日常，貫穿一座城市的古今，無論是漢代卓文君在琴台路當壚賣酒的酒肆、唐代杜甫在草堂外喝過的茶舖、抗戰時期西南聯大學生在華西壩看過的書店，還是如今太古里的時尚「網紅小店」，概莫能外。

成都的「小店經濟」正蔚為大觀。據統計，截至2018年底，成都民營經濟市場主體為219.7萬戶，占該市市場主體的96%左右。其中民營企業73.7萬戶，個體工商戶達到146萬戶。為了傳承發展老字號小店、推動特色小店轉型升級，2019年4月成都推出「關於加快發展城市首店和特色小店的實施意見」，提出到2021年實現發展特色小店超過300個的目標。

在西南財經大學工商管理學院教授王禕看來，「小店經濟」是一個城市總體經濟的毛細血管，承載著城市經濟活動的動力源泉，同時也是驅動城市經濟多元化及創新的重要機制，正是這些繁星般的小店，構成成都城市經濟中最耐人尋味的風景。