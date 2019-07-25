重慶西沱古鎮雲梯街 開放

2019-07-25 02:10 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



重慶老人展示鹽運民俗，迎接西沱古鎮修護後正式開街。 中新社 分享 facebook 經過兩年修復，重慶西沱古鎮雲梯街23日正式對外開放。西沱古鎮位於重慶市石柱土家族自治縣，歷史上是長江三峽著名的鹽運中轉樞紐和商貿集散中心。

新華社報導，作為西沱古鎮的核心景區，雲梯街長約1900公尺，寬2至6公尺，有110個平台，1314級石階，是重慶唯一垂直長江布局的階梯式街道。明清古建築分布街道兩旁，街道從江邊碼頭沿著山脊而上，石階層層疊疊，步步高升，猶如雲梯垂直長江。當地人稱這條街為「坡坡街」，街道另一端開設著糧市、藥市、柴市等各類市場。

由於年久失修，街道兩旁多處古建遺跡出現不同程度損毀。石柱土家族自治縣於2017年啟動對西沱古鎮的修復。古鎮建築融合中原四合院、徽式、贛式和嶺南式建築風格於一體，如湖廣會館的禹王宮、江西會館的萬天宮、陜西會館的三元廟、廣東會館的南華宮、四川會館的張爺廟等等。

歷時兩年多的保護修復後，重慶石柱西沱古鎮23日開街。 新華社 分享 facebook

古鎮開放當日，從雲梯街濱江廣場至衙門路廊橋段舉辦非遺文化展演，包括鹽運習俗、抬滑竿、竹琴、土家玩牛、川劇、土家耍鑼鼓等。

另外，「土家迎客歌」、「舍日巴」等經典土家族民歌的演唱現場，更是吸引了上千名遊客駐足聆聽。在這裡，遊客可以一邊逛老街看古蹟，一邊欣賞土家族文化，還可以品嘗到土家族傳統菜肴。

石柱土家族自治縣副縣長張國良表示，西沱古鎮將與豐都鬼城、忠縣石寶寨、雲陽張飛廟、奉節白帝城和長江三峽形成一條完整的旅遊線路，成為重慶新的一張旅遊文化名片。「這裡曾經客棧、食店、茶館、戲樓櫛比鱗次，商賈雲集，隨著雲梯街的開街，昔日熱鬧的景象將重現西沱古鎮，希望外地朋友們都來西沱鎮走走看看。」他說。