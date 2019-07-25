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上海垃圾分類 推廣普及遊客

2019-07-25 02:10聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

今年暑期是「上海市生活垃圾管理條例」實施以來，第一個旅遊旺季。上海各界遵守「最嚴」垃圾分類法規，並通過活潑有趣的方式向遊客推廣普及垃圾分類理念和知識。

新華社報導，上海市文化和旅遊局執法總隊日前披露，執法部門在面向上海7000多家旅遊住宿企業開展集中執法行動中發現，大多數酒店認真遵守上海垃圾分類法規。例如，通過線上線下多渠道告知遊客不再主動提供一次性牙刷、梳子、浴擦、剃鬚刀、指甲銼、鞋擦等「六小件」；不少酒店在店內增設分類垃圾桶，安排員工現場幫助住客分類垃圾等。

「旅遊大巴、觀光車上也放置了分類垃圾桶。導遊則隨身攜帶用於臨時裝濕垃圾的垃圾袋等。」王玉琴說，「向遊客普及垃圾分類知識成為旅遊線路的必備環節。」

一家在線旅行平台最近面向近千名到滬遊客的調查結果顯示，81.5%的遊客支持上海酒店不主動提供「六小件」；82%的遊客提前學習垃圾分類知識，在上海按照規定扔垃圾。該報告稱，上海在今年暑期人氣頗高，預訂7月前來上海旅遊度假的遊客量同比增長30%。

上海財經大學商學院文化旅遊會展研究中心主任何建民表示，全球旅遊城市正面臨共同的難題—接待大批遊客雖有利於當地經濟發展，但也為環境帶來較大負擔，甚至已有目的地因垃圾過量、環境快速惡化等問題暫時向遊客「說不」。

「一方面，最嚴垃圾分類法規對來滬遊客也提出更高的自律要求；另一方面，上海以活潑有趣的方式幫助市民遊客形成綠色消費習慣，上述做法值得借鑑。」何建民說。

上海垃圾分類
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