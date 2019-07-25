中科院首測深「聖湖」羊卓雍錯

2019-07-25 02:10 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸「中國科學院」透露，第二次青藏高原綜合科考正在對羊卓雍錯進行深度測量，並測算水量。這是中國科學家首次對羊卓雍錯進行全面的水深等深線測量，是第二次青藏高原綜合科考對「亞洲水塔」水量測算的一部分。

新華社報導，羊卓雍錯面積約590平方公里，位於西藏自治區山南市浪卡子縣，與納木錯、瑪旁雍錯並稱西藏三大「聖湖」。湖泊距拉薩市區約70公里，是西藏熱門景點之一。

中科院青藏高原研究所羊卓雍錯測量負責人鞠建廷表示，羊卓雍錯以往僅有湖岸附近水深數據，且測量點較少，缺乏對整個湖泊地形的全面了解。針對羊卓雍錯形狀曲折複雜的特點，此次測量將分為西北、西南和東部三個工作區域，總測線長超過600公里；科研人員在湖面採用聲納技術收集深度數據，繪製出湖底等深線圖，輔以遙感影像計算的湖泊面積，便可測算羊卓雍錯水量。

西藏被稱作「亞洲水塔」，多條大河發源於此，為了探究「亞洲水塔」變化及其影響，探明冰川、湖泊的水量儲存和河流徑流量是重要的基礎性工作。同時，高原水體對氣候變化也發生著影響。湖泊與上層自由大氣間的物質能量交換，影響著青藏高原大氣環流系統，對中國乃至亞洲氣候產生影響。

據中科院發布的數據，青藏高原湖泊數量超過3萬個，面積超過47000平方公里，占中國湖泊總面積的一半以上。其中，面積大於50平方公里的湖泊110多個，占高原湖泊總面積的67%左右。然而，大多數湖泊缺乏關於水深和水質的全面資料。

中科院研究員、中科院青藏高原研究所副所長朱立平表示，自2017年開始的科考工作已獲得約28000平方公里面積的湖泊水深和水質測量，近期集中針對面積大於50平方公里的湖泊開展水下地形調查，將填補青藏高原湖泊水深基本數據的空白，掌握青藏高原湖泊水量的全貌，為亞洲水塔變化及湖泊與氣候的相互關係研究提供基礎。