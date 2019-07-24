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海基會台商子女夏令營 走訪總統府與大仁哥相見歡

2019-07-24 16:19聯合報 記者李仲維╱即時報導

為了增進台商子女對台灣人文風土了解。海基會「2019台商子女『探索台灣之美』夏令營」帶小朋友進行深度旅行，涵蓋台灣史地、本土語言、正體字練習，實際走訪總統府百年古蹟，董事長張小月期許「台灣印象」能紮根在每位台商子女心中。

海基會每年暑假舉行台商子女夏令營活動，十六屆累計超過7,200餘位台商子女共同參與。張小月表示，夏令營深受歡迎，許多小學員參加後，隔年還帶著弟妹一起來，還有最高紀錄連續參加四年，足見營隊魅力無法擋。

近年兩岸交流型態多元，台商家庭在大陸的面貌也隨之改變。東莞台商子女學校副校長吳建華表示，過去台校家長雙方都是台灣人為主，近年組合越來越多元，約七成父母一方是台灣人、另一方為陸配，孩子寒暑假不一定回台灣，可能去父母親在大陸的故鄉，因此讓台商子女趁暑假回到台灣，更加了解家鄉的一切。

任教於台商子女學校、今年帶小孩參加營隊的林老師也感同身受。她說，近年台校學生對台灣較陌生，社會科比國文科更難理解，主要就是接觸太少，營隊安排孩子先上「認識台灣」課程，再帶去戶外參訪，這種實際經驗，難得可貴。

今年第一次帶小孩參加營隊的上海張姓台商也說，小孩出生四個月就在大陸生活，自己很煩惱「未來可能沒辦法在家講閩南語」，寒暑假有時間就帶小孩回台灣，今年報名參加海基會夏令營，他晚上和小孩視訊聽聞「認識台灣」課程，內容好像又回到小時候的感覺。

適逢總統府一百周年，營隊特別安排小學員們入府參觀，導覽一堂「台灣百年歷史課」，活動最後陳建仁副總統現身合影，勉勵在大陸生活、求學的台商子女們，常回台灣體驗家鄉的美好。

海基會舉辦台商子女夏令營，安排學員入總統府參觀。圖：海基會提供
海基會舉辦台商子女夏令營，安排學員入總統府參觀。圖：海基會提供
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台商夏令營海基會
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