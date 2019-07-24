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輪胎卡異物發出巨響 司機撬開當場被炸暈

2019-07-24 16:31聯合新聞網 綜合報導

日前貴州一名貨車司機，因輪胎卡異物，便將輪胎自行撬開，不料輪胎卻突然爆炸，將他整...
日前貴州一名貨車司機，因輪胎卡異物，便將輪胎自行撬開，不料輪胎卻突然爆炸，將他整個人彈飛全身骨折。圖擷自貴陽晚報
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日前大陸貴州市一名40歲的貨車駕駛，在行經高速公路時，因在停車加水的過程中，發現左後輪卡了一塊木板，便試圖自行用鐵棍撬開，不料卻因強烈的衝擊力道，當場把這名司機「炸暈」。

根據大陸《貴陽晚報》報導，這名鄭姓司機，在16日駕駛著一輛貨車進入貴遵高速公路，準備在服務站停車加水時，想說順便檢查一下車子的狀況，卻赫然發現貨車的左後輪胎內卡了一塊木板，由於他擔心輪胎內卡著異物會造成爆胎，因此試圖用鐵棍把木板撬出，沒想到10分鐘過後，只聽見「碰」的一聲巨響，鄭姓司機當場倒地昏迷不醒。

巨大的爆胎聲響馬上引起附近服務區旅客的注意，便趕緊打電話報警。經警方到場後發現，輪胎竟被炸出一條長達30公分的缺口，而且木板仍緊緊的卡在輪胎上頭。警方表示，鄭姓司機是因受到輪胎爆炸後所引起的衝擊波，才導致他被「炸飛」，不過幸好爆開的地方是在輪胎的內側，還有外側的副胎阻擋了一些衝擊力，否則爆炸的威力會更大，後果不堪設想。

鄭姓司機送醫後，不僅兩側肋骨、頸椎全部骨折，肺部也受到嚴重的挫傷，所幸經過急救後撿回一命。警方也呼籲，輪胎在夏季容易受高溫影響產生變形，因此常常會有爆胎的情況發生，若是又用工具去擠壓或摩擦，就會造成輪胎爆裂，所以平時要注意輪胎使用情形，並且定期更換。

輪胎被炸出一條長達30公分的缺口。圖擷自貴陽晚報
輪胎被炸出一條長達30公分的缺口。圖擷自貴陽晚報
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爆炸骨折高速公路
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