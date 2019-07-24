親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

華航說手上有清單 他酸北檢檢察長：奇怪，你是睡了？

邱國正治軍嚴厲著稱 奉命「整頓」國安局？

上海最低月薪標準1.1萬元 居大陸榜首

2019-07-24 15:04聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

大陸人社部官網今（24）日公布統計至6月各地區最低月薪標準、最低時薪標準情況，上海月最低月薪標準為人民幣2,480元（約新台幣11,353元），為大陸個省市最高；北京對低時薪標準為人民幣24元（約新台幣109.8元），為全國最高。

中新網報導，以最低月薪來看，深圳以人民幣2,200元（約新台幣10,071元）排第二，北京以人民幣2,120元居第三，廣東以人民幣2,100居第四。

上海月最低月薪標準為人民幣2,480元（約新台幣11,353元），為大陸各省市最...
上海月最低月薪標準為人民幣2,480元（約新台幣11,353元），為大陸各省市最高。照片／大陸人社部官網
分享

人民幣北京上海
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

爽約巴菲特內幕...孫宇晨被曝限制出境？

2019-07-24 10:27

中國國花票選揭曉 檯面下這兩座城市互掐數十年

2019-07-24 15:46

周杰倫過氣了？中年粉絲微博刷榜大戰 結局超展開

2019-07-24 10:00

四川資陽報國寺三絕 遊客驚嘆

2019-07-24 03:48

四川資陽／高台獅舞 民俗文化活化石

2019-07-24 03:47

四川資陽／安岳檸檬小鎮 譜出文創交響樂

2019-07-24 03:47

四川資陽／小龍蝦美食節 老饕們的天堂

2019-07-24 03:47

兩岸漢字節 內蒙古文化交流

2019-07-24 02:11

德陽綿竹便民藥箱 隨時掃碼買藥

2019-07-24 02:09

書展吸引讀者 50萬人次湧進

2019-07-24 02:09

女護士沉迷賭博 196刀捅死閨密被判緩死

2019-07-23 16:19

中國「堵城」出爐 這座城市又是榜首

2019-07-23 16:18

北汽宣布持戴姆勒5%股份 徐和誼：中德合作絕佳範例

2019-07-23 16:17

打麻將打上癮天天超過10小時 她動彈不得半身癱瘓

2019-07-23 16:09

這些餅乾、糖果、糖漿不能吃 廣州查獲包裹糖衣的毒品

2019-07-23 15:04

山西農民挖井挖出800多年前宋金古蹟

2019-07-23 13:06

劉軍川升任國台辦副主任 排名第四

2019-07-23 10:53

四川資陽／安岳臥佛院 宗教文化瑰寶

2019-07-23 01:58

四川資陽／東峰剪紙 指尖藝術榮耀傳承

2019-07-23 01:57

四川資陽／桑都樂至 蠶桑盛宴大飽口福

2019-07-23 01:56

四川資陽／毗盧洞 水月觀音 譽為東方維納斯

2019-07-23 01:56

陸境外旅遊消費 3新趨勢

2019-07-23 01:53

陸通用機場 2年增232個

2019-07-23 01:53

19歲少女遭性侵殺害 靠警犬找到「神秘藏屍地」

2019-07-22 19:29

列車天天滿載 賓館一房難求…大陸遊客瘋北韓

2019-07-22 16:14

昆山戲曲盛典開幕 中國112個劇種、118個經典劇目競演

2019-07-22 16:10

影／意外一瞬間！母哭喊救命 8歲女童被充氣城堡壓死

2019-07-22 15:26

松花江遊船撞運沙船51傷 肇事船還跑了

2019-07-22 14:13

中客遊柬埔寨遇車禍2死11傷 司機、導遊逃離現場

2019-07-22 14:11

譴責沒人幫取行李 央視主播劉欣反被酸「巨嬰」

2019-07-22 14:09

中國「國花之爭」掀波瀾

2019-07-22 14:02

中國南方鬧水災 領導人跑去北方調研

2019-07-22 13:37

避提物資沒到位 中國官媒讚官兵抗洪

2019-07-22 13:34

文化金名片 昆山將建百戲博物館

2019-07-22 01:55

超炫巴士 青島亮相

2019-07-22 01:54

巴黎聖母院上海秀法語

2019-07-22 01:54

內蒙詐馬宴 草原的味蕾

2019-07-22 01:54

大連服博會 千家比拚質．裳

2019-07-22 01:54

陳一帆雕塑人生 福州展出

2019-07-22 01:53
看更多

熱門文章

正妹碩士生外貌神似林依晨 特殊擇偶條件連續打趴60人

2019-07-23 18:50

李鵬生前「三件事」惹議：六四、三峽大壩、他的子女

2019-07-23 19:42

「六四劊子手」中共前總理李鵬逝世 享年91歲

2019-07-23 19:03

3公尺眼鏡王蛇吞60隻雞 村民：從來沒見過這麼大的

2019-07-23 18:08

反送中／巴基斯坦裔女記者猛烈攻勢 追問林鄭月娥「睡得著嗎？講人話啦！」

2019-07-24 10:14

李鵬過世 上萬網友留言「點讚」全數歸零

2019-07-23 22:56

網紅正妹海邊消暑蹦「北半球雪乳」 萬名網友暴動了

2019-07-23 22:46

周杰倫過氣了？中年粉絲微博刷榜大戰 結局超展開

2019-07-24 10:00

中共外交部反問港媒：英國殖民時能上街遊行嗎？

2019-07-23 18:56

爬滿螞蟻「死知了」還撿回家炸來吃 一家三口全中毒

2019-07-23 20:34

對香港意見不合 德中高層會談不歡而散

2019-07-23 20:16

何君堯祖墳遭破壞 建制派38名議員譴責

2019-07-23 22:54

再次笑到往生 帝吧出征反送中因內鬼喊停

2019-07-23 22:35

中共解放軍會介入香港反送中運動？陸國防部回應

2019-07-24 11:20

任正非聘「天才少年」最高年薪900萬 今年全球招30名

2019-07-24 09:40

被指與白衣人有關 港立法會議員何君堯父母墳地被毀

2019-07-23 21:19

李鵬過世 陳芳明：六四後陳映真向他致敬

2019-07-23 22:41

中共前總理李鵬去世 天安門母親發起人：又恨又高興

2019-07-23 21:03

中共國防白皮書：搞台獨死路一條、中國一點也不能少

2019-07-24 11:03

港人發起「光復元朗」遊行 籲徹查白衣人

2019-07-23 23:55

中國「堵城」出爐 這座城市又是榜首

2019-07-23 16:18

過戶亡兄手機號竟要死者到場 網友：來了敢辦嗎？

2019-07-23 16:13

爽約巴菲特內幕...孫宇晨被曝限制出境？

2019-07-24 10:27

反送中／「大哥」飛天南毆人、暈倒送醫 遭打傷市民反救他

2019-07-24 11:10

握手白衣人 立法會議員何君堯遭圍剿

2019-07-23 20:15

王丹：李鵬是六四血腥鎮壓的最高責任者 死有餘辜

2019-07-23 23:04

打麻將打上癮天天超過10小時 她動彈不得半身癱瘓

2019-07-23 16:09

中央媒體先後刊文「勸誡」港人 分析：北京對香港似已感到不耐

2019-07-23 16:56

人行暗示 陸不跟隨美降息

2019-07-24 00:41

強硬面對學潮 李鵬被視為六四鎮壓學運推手

2019-07-23 19:28

北汽躍戴姆勒第三大股東

2019-07-24 00:43

闊別5個月 升任司長後華春瑩首次主持外交部記者會

2019-07-23 19:05

中國公益NGO負責人失聯 上週才去香港

2019-07-23 18:19

反送中延燒／「支持香港警察」 中國網軍出征香港

2019-07-23 16:53

抗美打壓 任正非：華為願意與任何國家簽署「無後門」協議

2019-07-23 17:40

評論員稱 大陸官民對李鵬評價有明顯落差

2019-07-23 21:07

外資撤出中國 工信部：客觀規律沒必要大驚小怪

2019-07-23 17:47

示威不斷！日本、南韓等國家對香港發出旅遊警示

2019-07-24 14:10

「反分裂鬥爭更加嚴峻」 陸：膽敢分裂 不惜一戰

2019-07-24 11:28

李鵬家族成熱搜 李小琳被稱「中共政壇蔡依林」

2019-07-24 14:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top