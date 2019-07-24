上海最低月薪標準1.1萬元 居大陸榜首

2019-07-24 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



大陸人社部官網今（24）日公布統計至6月各地區最低月薪標準、最低時薪標準情況，上海月最低月薪標準為人民幣2,480元（約新台幣11,353元），為大陸個省市最高；北京對低時薪標準為人民幣24元（約新台幣109.8元），為全國最高。