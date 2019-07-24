中國國花票選揭曉 檯面下這兩座城市互掐數十年

2019-07-24 15:46 世界日報 中國新聞組／北京24日電



為了選出中國國花，中國花卉協會舉行了網路投票，結果牡丹以近八成的支持率勝出，擊敗梅花、蘭花、荷花成為中國人心目中最能代表中國的花卉。但這樣的結果卻讓洛陽和菏澤這兩座自古以牡丹出名的城市，掀起另一波明爭暗鬥。

綜合媒體報導，投票結果顯示，同意牡丹為國花的共獲得28萬8747票，占79.71%；第二名的梅花占12.30%；第三名的蘭花占2.48%；第四名荷花占1.89%；其餘菊花、月季、茶花、桂花、杜鵑、水仙得票均不到1%。花協表示，調查結果將上報國務院相關部門，並提請全國人大審議。

牡丹是否會成為中國國花尚無定論，但有兩座城市的態度倒是頗一致，積極為牡丹拉票。中新網報導，一個是「中國牡丹花都」洛陽，一個是「中國牡丹之都」菏澤，了這朵牡丹花，兩座城市早就「掐」了數十年。

說到牡丹，就不得不提到洛陽，「洛陽牡丹甲天下」早已成為這座城市的標籤。作為與北京、南京、西安齊名的「四大古都」之一，洛陽牡丹始於隋、盛於唐，宋時甲於天下。據統計，《全唐詩》中就收錄有50餘位名家吟詠牡丹的100多首詩歌。靠著這塊招牌，如今洛陽每年舉辦的牡丹文化節，遊客200萬人次，旅遊總收入人民幣200億元（約29億美元）。

不過，400公里外的菏澤，對這種說法應該不會認同。「曹州牡丹甲洛陽」中的曹州，說的就是菏澤。現在的菏澤被稱為「中國牡丹之都」，當地牡丹花種植面積、帶動的產業鏈均居全國之最，是世界上面積最大的牡丹繁育、栽培、科研、加工、出口和觀賞基地。

兩座城市在投票開始至今，都賣力地為牡丹拉票，其實除了感情更是為了城市發展與經濟，即大打「文化+產業」牌，為當地搏一個翻生的機會。這也就可以理解，為什麼兩座城市在爭奪「國花」這件事上，態度如此「團結」。

坐落於「塌陷」的中部地區，曾經的老工業基地洛陽，正面臨轉型困局，牡丹產業被視為未來突破口。不過，在河南全力做大鄭州的背景下，「副中心城市」洛陽發展可能更多只能靠自己。

同樣，菏澤市牡丹產業發展中心副主任、研究員陳學湘也認為，「如果牡丹被評為國花，對菏澤、洛陽等地觀賞牡丹、油用牡丹的發展具有重要意義」。對基礎更為薄弱的菏澤而言，也迫切需要一個能讓人記得住的標籤。